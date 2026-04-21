Ahora

De trumpista a crítico

El ultra Tucker Carlson abre aún más la brecha con Trump: pide disculpas por haber "engañado" a la gente sobre al republicano

¿Qué ha dicho? Durante el pódcast de su hermano, el periodista ha subrayado que ambos "todos los demás" que lo apoyaron son "implicados en esto, sin duda". Algo que, según asegura, le "atormenta".

Tucker Carlson, en un evento político organizado en Hungría en agosto de 2021Tucker Carlson, en un evento político organizado en Hungría en agosto de 2021Janos Kummer/Getty Image

El influyente periodista ultraconservador Tucker Carlson, durante años una de las voces más destacadas del trumpismo, pidió disculpas por haber apoyado abiertamente al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, una decisión que aseguró le ha dejado "atormentado".

Carlson hizo estas declaraciones durante una conversación este lunes en su pódcast con su hermano Buckley Carlson, quien también respaldó a Trump y escribió discursos para el ahora presidente. "Esto nos atormentará durante mucho tiempo; a mí me atormentará", afirmó Carlson, quien añadió: "Quiero pedir disculpas por haber engañado a la gente. No fue intencionado".

El periodista, que durante años fue uno de los presentadores estrella de la cadena conservadora 'Fox News' y una de las figuras mediáticas que más apoyó a Trump, mantiene actualmente una relación tensa con el mandatario debido al respaldo del republicano a Israel y a la guerra con Irán iniciada el pasado febrero.

Carlson ha sido una de las voces más visibles en defensa de "Estados Unidos primero", el lema de campaña con el que Trump prometió priorizar la política interna y evitar implicarse en conflictos prolongados en el exterior.

En ese contexto, calificó el lenguaje de Trump sobre Irán de "vil en todos los sentidos" y afirmó sentirse responsable de su regreso al poder. "Tú, yo y todos los demás que lo apoyamos. Tú escribiste discursos para él, yo hice campaña por él. Estamos implicados en esto, sin duda", le dijo a su hermano. "Tú, yo y millones de personas como nosotros somos la razón por la que esto esté sucediendo ahora mismo", agregó Tucker Calrson, quien participó en mítines de campaña de Trump en 2024.

El pasado 10 de abril, Trump arremetió en un mensaje en su red Truth Social contra cuatro figuras mediáticas conservadoras que lo apoyaron en el pasado, pero que ahora lo critican por la guerra con Irán: el propio Carlson, Megyn Kelly, Alex Jones y Candace Owens. El mandatario los calificó de "locos alborotadores" y se burló de ellos por haber sido "expulsados de la televisión" y dedicarse a hacer pódcast, además de reprocharles sus teorías de la conspiración.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán y EEUU se lanzan amenazas cruzadas a horas de que acabe el alto el fuego y con sus conversaciones en el aire
  2. Comienza el debate de investidura de Guardiola con recelos entre PP y Vox tras el acuerdo ultra en Extremadura
  3. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto y la secretaria personal de Ábalos, testigos en el Supremo
  4. El Plan Estatal de Vivienda tendrá una "cláusula antifraude" frente a posibles amaños en la adjudicación de VPO
  5. Al menos dos muertos y 13 turistas heridos por un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México
  6. Madonna pierde el vestuario que usó durante su actuación en Coachella con Sabrina Carpenter y ofrece una recompensa a quien lo recupere