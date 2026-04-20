Ahora

MAGA influcencers, versión IA

Son trumpistas y ninguno es real: cientos de influencers creados con IA inundan las redes

¿Por qué es importante? Están diseñados para dar una imagen variada pero unida de los republicanos y buscan transmitir la sensación de que Trump tiene un amplio consenso entre la población de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán en noviembre.

Son trumpistas y ninguno es real: cientos de influencers creados con IA inundan las redes
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cientos de influencers inundan las redes sociales con algo en común: todos son 'trumpistas' y ninguno es real. No existen, son de mentira y están creados con inteligencia artificial para captar el voto de cara a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos (EEUU).

De jovencitas con caras perfectas a hombres maduros y recios ante la puerta de su cabaña sugiriendo algún rincón, quién sabe, del EEUU profundo. Son rostros de raza blanca y negra. En el caso de las mujeres con rasgos, pómulos, labios, con gran carga seductora y muy estereotipados. Todos ellos apoyan, loan y movilizan al público 'trumpista'. Son bien mandados y predecibles. Y ninguno de respira.

Estos son algunos de los perfiles creados por inteligencia artificial para apoyar en todas las redes al presidente de EEUU, Donald Trump, y captar el voto de los conservadores estadounidenses, como ha denunciado 'The New York Times'.

Están diseñados para dar una imagen variada pero unida de los republicanos. Quieren transmitir la sensación de que el presidente tiene un amplio consenso entre la población de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán en noviembre.

Según el periódico estadounidense, estos perfiles pueden encargarse desde un euro a granjas de 'clicks' o a empresas dedicadas a ello y engañan a cientos de miles de personas, por mucho que no resulten grandes trabajos de ingeniería visual ni derrochen imaginación. Algunas caras, de hecho, se parecen casi como dos gotas de agua.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las grabaciones "desaparecidas" de Bárcenas que señalarían a Rajoy: dos conversaciones y un monólogo sobre la caja B del PP
  2. Una "desconfianza histórica", "señales contradictorias" y amenazas cruzadas: EEUU e Irán dejan las negociaciones en el aire
  3. El alcalde de Móstoles no dimite y denuncia una "cacería política" tras la querella por presunto acoso sexual y laboral
  4. Se cumplen 40 años de la Ley General de Sanidad: convirtió la salud en un derecho ciudadano universal y público en España
  5. Supermercados sociales para hacer frente a la inflación: la propuesta de Zohran Mamdani en Nueva York que copia a otras ciudades de EEUU
  6. Estranguló a su mujer, la enterró bajo hormigón e inventó su marcha a Brasil con un amante: se sienta en el banquillo el asesino confeso de Déborah