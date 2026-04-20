Son trumpistas y ninguno es real: cientos de influencers creados con IA inundan las redes

¿Por qué es importante? Están diseñados para dar una imagen variada pero unida de los republicanos y buscan transmitir la sensación de que Trump tiene un amplio consenso entre la población de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán en noviembre.

Cientos de influencers, creados con inteligencia artificial, inundan las redes sociales apoyando al expresidente Donald Trump de cara a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Estos perfiles, que no son reales, presentan una diversidad de rostros, desde jóvenes atractivas hasta hombres maduros, con el objetivo de captar el voto conservador. Según 'The New York Times', se crean para dar una imagen de consenso y pueden ser adquiridos desde un euro a través de granjas de 'clicks' o empresas especializadas. Aunque no son obras maestras de la ingeniería visual, logran engañar a miles de personas.

Cientos de influencers inundan las redes sociales con algo en común: todos son 'trumpistas' y ninguno es real. No existen, son de mentira y están creados con inteligencia artificial para captar el voto de cara a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos (EEUU).

De jovencitas con caras perfectas a hombres maduros y recios ante la puerta de su cabaña sugiriendo algún rincón, quién sabe, del EEUU profundo. Son rostros de raza blanca y negra. En el caso de las mujeres con rasgos, pómulos, labios, con gran carga seductora y muy estereotipados. Todos ellos apoyan, loan y movilizan al público 'trumpista'. Son bien mandados y predecibles. Y ninguno de respira.

Estos son algunos de los perfiles creados por inteligencia artificial para apoyar en todas las redes al presidente de EEUU, Donald Trump, y captar el voto de los conservadores estadounidenses, como ha denunciado 'The New York Times'.

Están diseñados para dar una imagen variada pero unida de los republicanos. Quieren transmitir la sensación de que el presidente tiene un amplio consenso entre la población de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán en noviembre.

Según el periódico estadounidense, estos perfiles pueden encargarse desde un euro a granjas de 'clicks' o a empresas dedicadas a ello y engañan a cientos de miles de personas, por mucho que no resulten grandes trabajos de ingeniería visual ni derrochen imaginación. Algunas caras, de hecho, se parecen casi como dos gotas de agua.

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