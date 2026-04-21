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Guerra en Oriente Medio

La batalla marítima en Ormuz: Irán asegura que sus barcos surcan el estrecho mientras Trump sigue asaltando buques

Los detalles Las batallas también se ganan con imágenes y con versiones. Este lunes, confrontan las de EEUU y su segundo asalto a un carguero en menos de 48 horas, con las de Irán, que muestran a sus barcos cruzando Ormuz.

La batalla marítima en Ormuz: Irán asegura que sus barcos surcan el estrecho mientras Trump sigue asaltando buques

Irán quiere demostrar que son ellos quienes controlan realmente el estrecho de Ormuz y no Estados Unidos. Para ello, no ha dudado en publicar las imágenes de buques cruzando ese paso con el permiso de Teherán. Su geografía montañosa y las aguas poco profundas son sus armas; aunque los abordajes de Estados Unidos ya están extendiendo su radio de acción.

Porque el Departamento de Guerra de Donald Trump también ha publicado sus imágenes: en esta ocasión, las del segundo abordaje a un petrolero vinculado a Irán en menos de 48 horas. Este último, en el Indopacífico.

Además, Irán ha hecho un llamamiento para que EEUU libere al buque Touska y a sus integrantes. "Ambas partes están mostrando músculo y están tratando de discernir cuánto tiempo van a ser capaces de aguantar", ha explicado este martes el periodista Mario Saavedra.

Los vídeos de Trump chocan frontalmente con las imágenes publicadas por Irán, que muestran cómo sus barcos sí que están pasando por el estrecho de Ormuz, supuestamente controlado por los estadounidenses.

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La ruta principal de entrada al golfo Pérsico pasa por este tramo entre las islas de Larak y Queshem. Una vía angosta, poco profunda y muy cerca de las costas montañosas de Irán. Un enclave que le otorga al país el arma más poderosa, que ni Estados Unidos ni Israel pueden destruir: su privilegiada geografía.

Porque el régimen ha aprendido a utilizar el paisaje a su favor, distribuyendo armas pequeñas, ampliamente dispersas y difíciles de eliminar para los adversarios. "Estamos viviendo una guerra de nervios en la que está secuestrada la economía mundial; hay 20.000 marineros con poca agua y comida", ha resaltado Saavedra.

Irán puede lanzar desde tierra drones y misiles antibuque a cientos de kilómetros de distancia. Bajo el agua cuentan con minas marinas. Sin olvidar que, surcando la superficie, las lanchas rápidas pueden atacar enjambre a otros barcos o colocar más minas sin ser detectadas.

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