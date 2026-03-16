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Carga contra Trump

Un polémico ultraconservador de EEUU acusa a la CIA de espiarlo: "Preparan una imputación contra mí por hablar con gente de Irán"

Los detalles Tucker Carlson ha pasado de ser considerado un "gran tipo" por Donald Trump a dejar de ser considerado "MAGA" por criticar las risibles excusas de EEUU para atacar a Irán.

Ultraconservador de EEUU
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Entre las conspiranoias magufas, que los 'MAGA' son muy de eso, y el "Baja, modesto" se mueve esta historia casi de espías. Tucker Carlson, polémico ultraconservador estadounidense, ha afirmado que "la CIA prepara una especie de imputación" contra él "por hablar con gente de Irán antes de la guerra". "Han leído mis mensajes", ha denunciado.

Según este mediático personaje, el "estado profundo" del trumpismo, ellos que tanto criticaban eso mismo, va a tirar de una ley de 1938 para intentar llevárselo por delante --a la cárcel--, acusándole de trabajar para el régimen de los ayatolás.

Lo cierto es que el pasado verano, Carlson se marcó una entrevista-masaje al presidente iraní, muy polémica por lo servil, como también es cierto que este tertuliano ultra ha sido acusado de vender, entre otras, antisemitas teorías conspiranoicas.

Sin embargo, nada de eso había molestado a Trump, quien hasta hace unas semanas le describía como a un como un "gran tipo", hasta que Carlson ha evidenciado las risibles excusas de EEUU para atacar a Irán y le ha lanzado tremendas indirectas. Así, se les rompió el 'bromance' de tanto bombardear.

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