Israel rompe la infancia en Gaza: 40.000 huérfanos por culpa del genocidio intentan sobrevivir al hambre y al trauma

Los detalles UNICEF denuncia que la violencia, el hambre y el trauma erradican la esperanza de una vida normal para los niños en Gaza. La situación sigue siendo crítica y los que han sobrevivido a los ataques de Benjamin Netanyahu ahora viven hacinados, sin acceso a agua potable.

Este martes, UNICEF reveló que en Gaza hay hasta 40.000 niños huérfanos debido a los ataques israelíes, enfrentando condiciones de extrema miseria. La violencia, el hambre y el trauma han destruido la esperanza de una vida normal. Los supervivientes viven hacinados, sin agua potable y rodeados de escombros. Además, 10.000 menores sufren desnutrición severa o moderada. La situación sanitaria es crítica, con más de 14.000 personas esperando evacuación, incluidos niños con enfermedades graves. La salud mental es otra crisis, con 9 de cada 10 niños afectados. La educación es precaria, y el desafío es devolverles una infancia perdida.

Este martes hemos conocido un dato aterrador porque, según UNICEF, en Gaza han quedado huérfanos hasta 40.000 niños. Algunos han perdido a un progenitor, otros se han quedado solos en el mundo porque Israel ha matado. Y eso no es todo. Tras reducir la Franja a escombros, las condiciones a las que se enfrentan diariamente los más pequeños hacen que su infancia haya quedado reducida a la más absoluta miseria.

La violencia, el hambre y el trauma han erradicado la esperanza de una vida normal para los niños en Gaza. La situación sigue siendo crítica, porque los que han sobrevivido a los ataques de los soldados de Benjamin Netanyahu ahora viven hacinados, sin acceso a agua potable, rodeados de escombros y basura.

A los 40.000 niños huérfanos, hay que sumar unas cuantas cifras más que ha proporcionado INICEF. Todas estremecedoras, como los 10.000 menores que sufren desnutrición severa o moderada. Porque la ayuda llega, pero no es suficiente: faltan alimentos básicos, productos de higiene y materiales de refugio.

En Gaza, la situación en sanidad es límite, con más de 14.000 personas que esperan ser evacuadas, 4.000 de ellos niños

Además, la situación en sanidad es límite, con más de 14.000 personas que esperan ser evacuadas, 4.000 de ellos niños. Muchos con enfermedades graves como lo es el cáncer. Si no salen de la Franja de Gaza, no sobrevivirán.

"Si no entran en los próximos meses este tipo de equipos, podemos tener un colapso de agua o de hospitales", ha explicado este martes a laSexta Sonia Silva, jefa de la oficina de UNICEF en Gaza.

Y es que, los menores son las mayores víctimas del genocidio en Gaza. Su situación ha generado una crisis de salud mental sin precedentes. "9 de cada 10 niños tiene problemas de salud mental. Sobre todo por la afectación de haber visto cantidad de bombardeos", ha añadido Silva.

Solo la mitad de los niños en edad escolar puede ir a clase y las condiciones son extremas: estudian en el suelo y casi sin recursos. Así, el mayor reto de los gazatíes no es únicamente sobrevivir, sino no ser olvidados. Pero también el de devolver a los niños una infancia que les ha sido arrebatada.

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