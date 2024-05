El profesor universitario Víctor de Domingo ha compartido en la red social X un impactante vídeo que recoge el momento en el que el presidente de Ucrania y el francés, Emmanuel Macron, comparten la primera llamada al inicio de la invasión rusa. Zelenski informa a Macron de cómo el Ejército de Rusia había entrado ya en Kyiv y pedía ayuda a la UE para hablar con Putin y parar la guerra.

Aunque no se entienda la conversación en inglés, solo el lenguaje no verbal de la conversación y el tono de ambos mandatarios ya nos deja palpar la tensión del momento y la estupefacción de Macron ante la noticia de tener una guerra a las puertas de Europa. No os la perdáis.