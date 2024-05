El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha visitado este martes por sorpresa Kyiv con el fin de reafirmar el apoyo de EEUU al país que lleva ya más de dos años de guerra después de que Rusia invadiese su territorio. Más allá de formalidades, Blinken también ha querido disfrutar de la vida en la capital ucraniana. Después de cenar pizza junto al ministro de Exteriores ucraniano, Dymitro Kuleba, el estadounidense ha acudido a un local de música en directo llamado BarmanDictat.

Ya allí, y con ropa más cómoda que el traje que ha llevado durante la jornada, el secretario se ha subido al escenario con la banda 'The 1999' que tocaba en ese momento y se ha hecho con un guitarra. Después de admitir que Ucrania vivía "un momento difícil" ya que "sus soldados, sus ciudadanos, particularmente en el noreste y en Járkiv, están sufriendo tremendamente", Blinken ha reafirmado que su país está con ellos.

Asimismo, ha seguido este discurso dando una pista sobre lo que iba a ocurrir después. "Gran parte del mundo está contigo y está luchando no solo por Ucrania, sino por el mundo libre", ha dicho Blinken antes de dirigirse a los músicos que le acompañaban en el escenario de este bar de Kyiv para intentar tocar 'Rockin' in the Free World' del artista canadiense Neil Young. Y así ha sido y así se puede ver en las imágenes que acompañan a estas líneas.