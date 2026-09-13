Turquía pone al colectivo LGTBI en el punto de mira: detienen a una decena de activistas tras varias redadas en todo el país

¿Qué ha pasado? El Ministerio de Justicia ha anunciado que se han iniciado acciones judiciales contra 162 personas, 9 asociaciones y 13 negocios en 15 provincias del país por "facilitar la prostitución " y contra sospechosos de "producir y difundir contenidos obscenos a los que pueden tener acceso los niños".

En pleno siglo XXI, en un país donde la homosexualidad es legal desde 1858. Turquía va hacia atrás, más allá del Imperio Otomano, y ha decidido dar la batalla al colectivo LGTBI. En una operación a la que han bautizado como 'Mi familia está segura', el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha detenido este domingo a una decena de activistas en una amplia redada llevada a cabo por todo el país.

La operación policial se ha centradoen asociaciones de defensa de los derechos de los homosexuales y transexuales en varias regiones, también se han registrado varias discotecas y locales de la comunidad en Estambul.

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, anunciaba este domingo en la red X que se habían iniciado acciones judiciales contra 162 personas, 9 asociaciones y 13 negocios en 15 provincias del país. Gürlek detallaba que la redada se dirige contra "personas que facilitan la prostitución" y contra sospechosos de "producir y difundir contenidos obscenos a los que pueden tener acceso los niños".

Además, la operación policial investiga supuestos movimientos de dinero de "asociaciones LGBT y que promueven la amoralidad", habiéndose detectado su financiación mediante importantes fondos por organismos extranjeros, agregó el ministro. La homosexualidad es legal en Turquía desde 1858 y también el cambio de sexo en el registro es legal, tras una operación quirúrgica.

La asociación KAOS GL, una de las mas antiguas y prestigiosas de Turquía en la defensa de los derechos de los homosexuales, fundada en 1994, confirmó en un comunicado que sus oficinas en Ankara habían sido registradas por la Policía y que más de diez miembros de la asociación fueron detenidos en sus domicilios.

Bloqueo en redes

También se bloquearon las cuentas en redes sociales de numerosos activistas y en una redada simultánea de madrugada, la Policía registró varias discotecas y locales de masaje en el centro de Estambul, agrega el comunicado.

Ya el junio pasado, las autoridades turcas habían bloqueado cuentas de asociaciones y activistas por los derechos de homosexuales y transexuales y clausurado uno de los bares de ambiente gay más antiguos de Estambul, además de prohibir las escalas previstas de un crucero con 2.700 pasajeros gais.

El partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, facilitó durante su primera década en el poder el desarrollo de ciertas libertades cívicas, incluida una anual marcha del orgullo gay en Estambul, siempre en un ambiente pacífico y festivo, pero prohibió tanto esta marcha como otras protestas a partir de 2015 y desde entonces ha intensificado un discurso contra la "amoralidad" y la "obscenidad" de la homosexualidad, reivindicando la necesidad de "proteger la familia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.