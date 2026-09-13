"Los bárbaros rusos están en vuestra puerta, queridos socios": Rusia lanza un ataque contra la región fronteriza de Ucrania con Polonia

¿Qué ha pasado? Los rusos han lanzado al menos dos drones que han impactado en una locomotora de pasajeros que cubría el trayecto Kyiv - Varsovia y en un camión, que ha quedado completamente destruido.

Las autoridades de Ucrania han denunciado que Rusia ha lanzado al menos dos drones contra la región fronteriza con Polonia, impactando uno de ellos en una locomotora de un tren civil entre Kyiv y Varsovia. El otro dron cayó en un camión cerca del puesto fronterizo de Dorohusk-Yahodin. La empresa estatal de ferrocarriles ucraniana, Ukrzaliznitsia, informó que no hubo heridos y destacó que el sistema de alerta permitió avisar a los trabajadores antes del ataque. El paso fronterizo sigue operativo, y las autoridades polacas aseguran que su espacio aéreo está protegido. Ucrania advierte sobre el peligro ruso en la frontera de la UE y la OTAN.

Las autoridades de Ucrania han denunciado que Rusia ha lanzado al menos dos drones contra la región fronteriza con Polonia, incluyendo un aparato que ha impactado contra una locomotora de un tren civil que cubría un trayecto entre Kyiv y Varsovia. El otro ha caído en un camión cerca del puesto fronterizo de Dorohusk-Yahodin, "a unos 800 metros de la frontera polaca", ha explicado Dariusz Sienicki, portavoz de la Guardia Fronteriza polaca, en 'Wirtualna Polska.

La empresa estatal de ferrocarriles ucraniana, Ukrzaliznitsia, ha apuntado que el ataque se produjo en la región de Volin, a unos dos kilómetros de la frontera, y que no hay ninguna persona herida.

"El enemigo ha atacado la locomotora de un tren de pasajeros", ha explicado en un comunicado en redes sociales.

Ukrzaliznitsia ha destacado que el sistema de alerta ha permitido avisar a los trabajadores del tren antes del ataque: "Supervisamos constantemente las amenazas aéreas para que los trenes puedan seguir funcionando y adoptar las mayores precauciones de seguridad posibles, para pasajeros y trabajadores".

El camión, por su parte, ha quedado destruido, aunque el paso fronterizo no ha quedado afectado. "El paso polaco-ucraniano de Dorohusk ahora mismo está operativo y el tráfico entre los dos países fluye con normalidad", apunta Sienicki.

Por su parte, una portavoz del Ministerio del Interior polaco, Karolina Galecka, ha asegurado que no hay ningún herido en su lado de la frontera.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro de Defensa de Polonia, ha explicado que los sistemas de defensa polacos detectaron una docena de drones a reacción 'Geran 5' rusos. "Nuestro espacio aéreo está protegido por F-16, helicópteros y aviones de alerta temprana Saab. No ha habido ninguna violación de nuestra frontera", ha asegurado.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, ha advertido de que "el terror de Putin" está "llamando directamente a la puerta de la UE y la OTAN".

"Los bárbaros rusos están en vuestra puerta, queridos socios", ha añadido, antes de demandar más medias comerciales, diplomáticas y militares contra Moscú.

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