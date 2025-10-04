Activistas de la Flotilla denuncian que Greta Thunberg fue torturada en Israel: "La golpearon y arrastraron"

¿Qué están diciendo? Varios miembros de la flota han criticado las condiciones de su detención, afirmando que estuvieron con las manos atadas a la espalda, sin recibir agua ni comida durante entre 36 y 40 horas, y que incluso intentaron beber del váter.

Activistas de la Flotilla Global Sumud han denunciado en Turquía las condiciones de su detención en Israel, donde aseguran fueron privados de comida y agua. Además, han acusado a las autoridades israelíes de torturar a la activista sueca Greta Thunberg, sometiéndola a golpes y trato degradante. Un total de 137 activistas, incluidos 36 turcos, regresaron a Estambul desde Israel, donde relataron haber estado esposados y expuestos al sol durante horas. También denunciaron registros corporales repetidos y condiciones inhumanas en prisión. La Flotilla fue interceptada en aguas internacionales por la Armada israelí, que alegó que se dirigía a una "zona de combate activa".

Un total de 137 activistas, 36 turcos y 101 de otras nacionalidades, aterrizaron en Estambul este sábado a bordo de un avión de Turkish Airlines, procedente de Israel. A su llegada, se quitaron el uniforme que, según dijeron, las autoridades israelíes les obligaron a vestir, y corearon consignas como "Palestina libre" al bajar del avión.

En declaraciones a medios locales desde el aeropuerto, varios activistas han criticado las condiciones de su detención, afirmando que estuvieron con las manos atadas a la espalda, sin recibir agua ni comida durante entre 36 y 40 horas, y que incluso intentaron beber agua del inodoro ante la falta de líquidos.

La activista turca Aycin Kantoglu ha señalado que cuando a varias mujeres les quitaron sus pañuelos, otras compañeras que no los llevaban se quitaron las camisetas para ayudarlas a cubrirse la cabeza. Además, también ha asegurado que a Thunberg la esposaron, le pusieron una bandera israelí en las manos a la fuerza y "la golpearon".

"Nos hicieron registros corporales una vez tras otra, incluso nos revisaron los dientes, pero no lograron intimidarnos", ha declarado al canal 'NTV', a lo que ha añadido: "En prisión vi paredes con lemas como 'Palestina libre', y nosotros seguimos gritando consignas mientras nos maltrataban".

Por su parte, el activista y periodista turco Ersin Celik, ha afirmado en declaraciones a 'CNNTürk' que "Greta fue torturada de forma grave, la arrastraron por el suelo, e intentaron forzarla a besar la bandera israelí". "Greta es solo una niña, pero la atacaron deliberadamente. Trataron de criminalizar a toda la flotilla a través de ella", ha lamentado.

Además, el activista Bekir Develi ha denunciado que, tras ser detenidos, fueron esposados con las manos a la espalda y les dejaron expuestos al sol durante más de cuatro horas. "Estuvimos 24 horas en prisión sin agua ni comida. Nos trataron con brutalidad", ha expresado a 'CNNTürk'.

Otro testimonio ha señalado que durante la madrugada irrumpieron en sus habitaciones con perros y guardias armados, impidiéndoles dormir con constantes interrupciones.

Durante el recibimiento en Estambul, los activistas leyeron en voz alta los nombres de los ciudadanos turcos que aún permanecen detenidos en Israel, y exigieron su repatriación inmediata. Según las autoridades turcas, otros 14 ciudadanos turcos siguen en territorio israelí y serán devueltos tan pronto concluyan los trámites correspondientes.

Los barcos de la Flotilla con ayuda humanitaria fueron interceptados en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, una zona donde la Armada israelí patrulla, aunque no tiene jurisdicción legal.

El Ejército israelí justificó la operación alegando que las embarcaciones se dirigían a "una zona de combate activa". Así, las autoridades israelíes trasladaron y recluyeron a los alrededor de 450 activistas que viajaban en la Flotilla en la prisión de Saharonim, en el desierto.

