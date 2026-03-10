Teherán responde a Trump e insiste en su poder para mantener una "guerra larga": "No hay espacio para la diplomacia"

Los iraníes se reúnen en la plaza Enqelab para mostrar su apoyo al recién nombrado líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en Teherán, Irán.

Hace 10 días que Estados Unidos e Israel atacaron de manera conjunta a Irán, haciendo estallar un conflicto que permanecía latente en un territorio ya tenso a nivel interno. En los ataques, el ayatolá Alí Jamenei fue alcanzado, y aunque no es habitual heredar este cargo, la Asamblea de Expertos ha designado a su segundo hijo, Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán, provocando cierto recelo entre la sociedad iraní.

En este contexto, Donald Trump ha asegurado que la guerra en Irán está "prácticamente acabada", aunque asegura que no terminará esta semana. Ante estas declaraciones, el asesor de Exteriores de la oficina del líder supremo Kamal Jarazi ha asegurado que Irán está preparado para alargar la guerra, y que está dispuesto a seguir atacando a otros países del Golfo con el fin de persuadirlos para que convenzan a Trump de que se retire del conflicto.

"Ya no hay espacio para la diplomacia", ha asegurado Jarazi en una entrevista exclusiva con la cadena estadounidense CNN. "Donald Trump ha estado engañando a otros e incumpliendo sus promesas. Lo hemos experimentado en dos momentos de negociaciones: cuando estábamos conversando, nos atacaron".

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tiene la capacidad de "expandir" el conflicto. "Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", ha subrayado el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.

"El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica", ha subrayado la nota.

Sobre los misiles, la Guardia Revolucionaria ha asegurado que estos son "ahora más potentes que al comienzo de la guerra, con mayor volumen y ojivas de más de una tonelada". Las fuerzas iraníes también se han referido a la situación en el estrecho de Ormuz, del que Trump ha dicho estar considerando "tomar el control" y ha señalado que por el mismo ya están transitando buques.

"(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes", sostiene la nota.

Ormuz, donde el tráfico mercante ha quedado prácticamente paralizado por la guerra, es la única manera de salir el golfo Pérsico para alcanzar el océano Índico y por allí circula el 20% del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado (GNL).

Al respecto, la Guardia Revolucionaria ha reiterado su amenaza de que, si EEUU e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes, "no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso". "Las decisiones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. No serán las fuerzas estadounidenses las que pongan fin a la guerra", ha subrayado el cuerpo militar de elite.

