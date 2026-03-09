El Ibex 35 abre con una caída de más del 3% arrastrado por la subida del precio del petróleo

El dato El brent, que ha llegado a tocar un máximo en los 119,5 dólares, sube por encima del 15%, rompiendo la barrera de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022.

La Bolsa española ha iniciado la semana con una caída del 3,17%, afectada por el aumento del precio del crudo brent, que supera el 16% debido a la guerra en Oriente Medio. El IBEX 35 se sitúa en 16.533,4 puntos, acumulando pérdidas anuales del 4,35%. El brent alcanza los 107,57 dólares, mientras el euro se cambia a 1,156 dólares. Las bolsas europeas y estadounidenses anticipan caídas significativas, con el Dow Jones y el S&P también a la baja. En Asia, el Nikkei de Tokio cae más del 5%. Los analistas advierten de una crisis energética real, con el estrecho de Ormuz casi cerrado y Kuwait deteniendo pozos. El oro y la plata también registran caídas, mientras el bitcóin se mantiene estable.

La Bolsa española ha abierto este lunes con una fuerte caída del 3,17%, afectada por la fuerte subida del precio del crudo brent, el de referencia en Europa, que se dispara más del 16 % y cotiza en los 107 dólares (máximos desde julio de 2022) por la guerra en Oriente Medio.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se hunde ese 3,17%, hasta los 16.533,4 puntos. Las pérdidas del año son ya del 4,35%.

El brent, que ha llegado a tocar esta madrugada un máximo en los 119,5 dólares, sube a esta hora el 16,08%, hasta los 107,57 dólares, mientras que el euro avanza y se cambia a 1,156 dólares.

Las principales bolsas europeas anticipaban una apertura con fuertes caídas, superiores al 2%, ante la escalada del precio del petróleo. En Estados Unidos, los futuros de los principales indicadores de Wall Street también adelantan una sesión bajista, con caídas del 1,7% en el caso de Dow Jones de Industriales y del 1,6% en el del S&P y el tecnológico Nasdaq.

Y ello después de que en Asia, el Nikei de Tokio registre a esta hora un desplome superior al 5%. La Bolsa de Shanghaí baja el 0,52% y el Hang Seng de Hong Kong el 1,48%.

Los analistas de IG explican que, como consecuencia del conflicto, "el estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado y los mercados ya lo están cotizando".

Indican que Kuwait ha parado pozos porque no hay dónde almacenar más crudo, mientras Qatar advierte de que el barril puede llegar a 150 dólares en dos o tres semanas si la situación no se desbloquea.

"No es una amenaza lejana. Es una crisis energética en tiempo real que ya está afectando al Nasdaq, a las aseguradoras y a los contratos de suministro de medio mundo", añaden los mismos expertos.

En este contexto, el oro, activo refugio en tiempos de incertidumbre, cae el 1,35%, hasta los 5.100,96 dólares. La plata se deja el 0,88 %, hasta los 83,75 dólares; mientras que el bitcóin cotiza plano, en los 67.291 dólares.

