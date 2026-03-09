Ahora

Los mercados, sacudidos

El Ibex 35 abre con una caída de más del 3% arrastrado por la subida del precio del petróleo

El dato El brent, que ha llegado a tocar un máximo en los 119,5 dólares, sube por encima del 15%, rompiendo la barrera de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022.

Imagen de la Bolsa de MadridImagen de la Bolsa de MadridAgencia EFE

La Bolsa española ha abierto este lunes con una fuerte caída del 3,17%, afectada por la fuerte subida del precio del crudo brent, el de referencia en Europa, que se dispara más del 16 % y cotiza en los 107 dólares (máximos desde julio de 2022) por la guerra en Oriente Medio.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se hunde ese 3,17%, hasta los 16.533,4 puntos. Las pérdidas del año son ya del 4,35%.

El brent, que ha llegado a tocar esta madrugada un máximo en los 119,5 dólares, sube a esta hora el 16,08%, hasta los 107,57 dólares, mientras que el euro avanza y se cambia a 1,156 dólares.

Las principales bolsas europeas anticipaban una apertura con fuertes caídas, superiores al 2%, ante la escalada del precio del petróleo. En Estados Unidos, los futuros de los principales indicadores de Wall Street también adelantan una sesión bajista, con caídas del 1,7% en el caso de Dow Jones de Industriales y del 1,6% en el del S&P y el tecnológico Nasdaq.

Y ello después de que en Asia, el Nikei de Tokio registre a esta hora un desplome superior al 5%. La Bolsa de Shanghaí baja el 0,52% y el Hang Seng de Hong Kong el 1,48%.

Los analistas de IG explican que, como consecuencia del conflicto, "el estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado y los mercados ya lo están cotizando".

Indican que Kuwait ha parado pozos porque no hay dónde almacenar más crudo, mientras Qatar advierte de que el barril puede llegar a 150 dólares en dos o tres semanas si la situación no se desbloquea.

"No es una amenaza lejana. Es una crisis energética en tiempo real que ya está afectando al Nasdaq, a las aseguradoras y a los contratos de suministro de medio mundo", añaden los mismos expertos.

En este contexto, el oro, activo refugio en tiempos de incertidumbre, cae el 1,35%, hasta los 5.100,96 dólares. La plata se deja el 0,88 %, hasta los 83,75 dólares; mientras que el bitcóin cotiza plano, en los 67.291 dólares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El precio del petróleo se dispara y supera la barrera de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022
  2. Última hora de la guerra de Irán, en directo | Israel bombardea los suburbios de Beirut e Irán vuelve a sacudir a los países del Golfo con nuevos ataques
  3. Dardos cruzados y nervios a flor de piel a una semana de las elecciones: comienza la cuenta atrás para Castilla y León
  4. El número dos de Nuevas Generaciones del PP se da de baja como afiliado y pide el voto para Vox
  5. Cuando Lola encontró a Jordi: Lola Herrera se sincera sobre los orgasmos fingidos, su apoyo a "Perro Sanxe" y la tele
  6. Una mujer dispara diez tiros contra la casa de Rihanna mientras ella estaba dentro