El dato de la 'operación Maduro' que Trump evita mencionar: siete soldados de EEUU resultaron heridos y dos siguen ingresados

Los detalles En el ataque estadounidense a Venezuela murieron 32 miembros de las "Avispas Nergras" la unidad cubana que protegía a Maduro y de la que siempre negó su existencia.

Siete soldados estadounidenses resultaron heridos en la 'Operación Maduro' en Venezuela, un dato que el gobierno de Trump había mantenido en secreto para no afectar la captura del expresidente. Trump describió la misión como "tácticamente brillante" y destacó que no hubo bajas estadounidenses, aunque siete soldados fueron heridos por disparos y metralla. Cinco ya han vuelto al servicio, mientras que dos siguen hospitalizados en Texas. El gobierno venezolano reportó 24 militares muertos, y la Fiscalía investigará. Además, se reveló la existencia de un cuerpo de élite cubano que protegía a Maduro, con 32 miembros fallecidos. Tanto Venezuela como Cuba han declarado luto nacional.

Siete soldados estadounidenses resultaron heridos en la 'operación Maduro' llevada a cabo el pasado sábado en Venezuela. Este miércoles se ha conocido ese dato que el gobierno de Donald Trump ha evitado contar para no empañar la captura del ahora expresidente de Venezuela.

Trump ha calificado estos días de "tácticamente brillante" la misión y ha presumido de que no hubo bajas del lado estadounidense. No obstante, siete militares fueron heridos por disparos de bala y por impactos de metralla, según la información adelantada por 'Associated Press', que ha citado una fuente oficial.

Cinco de esos heridos ya han regresado al servicio, mientras que otros dos permanecen ingresados en un centro médico de San Antonio, Texas. Por el momento, no ha trascendido la gravedad de sus lesiones.

El gobierno venezolano también cifró esta semana en al menos 24 las víctimas mortales que dejó el ataque, todos ellos militares, y la Fiscalía anunció que investigará esas muertes.

Además, esta operación también ha dejado otra certeza que se había negado hasta ahora: la existencia de un cuerpo de élite formado por cubanos que protegían a Maduro. Concretamente, han fallecido 32 militares de esta unidad, conocida como 'Avispas Negras'.

Se trataba de la guardia personal del presidente venezolano, formada por capitanes y coroneles vinculados a los servicios de inteligencia de Cuba. Pero, aunque era el círculo de seguridad más cercano a él, Maduro siempre negó su existencia.

"Mi anillo de seguridad son estos muchachos formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mi anillo de seguridad es de venezolanos", insistió en una entrevista en 'Univision'.

Ahora, La Habana ha confirmado oficialmente sus muertes y las ha reconocido públicamente. Tanto Venezuela como Cuba han declarado luto nacional y han rendido homenaje a los caídos en esta operación estadounidense. Un personal extranjero dentro del núcleo más sensible del poder venezolano, que ahora se sabe que siempre estuvo ahí.

