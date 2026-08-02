'Trump siempre se acobarda': el republicano cambia de postura y paraliza los ataques a Irán

Los detalles Según la prensa estadounidense, el presidente de EEUU valoraba una nueva ofensiva hasta que recibió la llamada de Bin Salman, el príncipe heredero saudí, preocupado por una posible escalada.

Este fin de semana, la frase "Trump siempre se acobarda", abreviada como TACO, resurgió en Estados Unidos. Según medios locales, Trump consideró una ofensiva contra Irán, pero una llamada del príncipe heredero saudí, Bin Salman, preocupado por una escalada, lo disuadió. Trump anunció en su red social que suspendía los ataques debido a un acuerdo preliminar. Sin embargo, Irán niega haber pactado, y Trump volvió a amenazar con un ataque sin precedentes. Desde Teherán, el presidente Masoud Pezeshkian afirmó que el futuro de Irán será decidido por su pueblo.

'Trump siempre se acobarda'. Esa frase, abreviada con el término TACO, se ha vuelto a utilizar este fin de semana en Estados Unidos porque, según medios estadounidenses, el republicano ha abortado una nueva ofensiva.

La prensa local ha afirmado que, mientras Trump valoraba una nueva ofensiva contra Irán, recibe una llamada de Bin Salman, el príncipe heredero saudí, preocupado por una posible escalada. Horas más tarde, el republicano colgaba un mensaje en su red social asegurando que paraliza los ataques contra Irán porque se han acordado las bases de un acuerdo.

Un acuerdo que puede saltar por los aires porque Irán asegura que no ha pactado nada y porque el propio republicano volvía a las andadas con una nueva amenaza: "Según ha publicado en su cuenta de Truth Social, "EEUU está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial".

Y, desde Teherán, el presidente Masoud Pezeshkian ha publicado un contundente mensaje asegurando que "el futuro de Irán será forjado por el pueblo de Irán".

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