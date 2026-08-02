Confinadas 30.000 personas por un incendio en una planta industrial al noreste de Francia.

¿Qué ha pasado? La Prefectura del departamento de Moselle explicó en un comunicado, en el que describía la situación a las 12:30 horas, que el fuego estaba quemando un almacén de 500 metros cuadrados de la empresa Safe.

Un incendio en unas instalaciones industriales cerca de Gandrange, noreste de Francia, llevó a las autoridades a solicitar el confinamiento de 30.000 personas en cinco municipios cercanos. La Prefectura de Moselle informó que el fuego afectaba un almacén de 500 metros cuadrados de la empresa SAFE, clasificada Seveso por el riesgo de accidentes, aunque con un umbral bajo. Desde el exterior, se veía una columna de humo oscuro proveniente del complejo de la Sociedad de Aceros Finos del Este. Las autoridades pidieron a los habitantes de Gandrange, Amnéville, Vitry sur Orne, Clouange y Rombas mantenerse a resguardo y evitar la zona.

Un incendio en unas instalaciones industriales en las proximidades de la ciudad de Gandrange, al noreste de Francia, condujo a las autoridades a pedir este domingo que se confinaran los habitantes de cinco municipios próximos, unas 30.000 personas en total.

La Prefectura del departamento de Moselle explicó en un comunicado, en el que describía la situación a las 12:30 horas, que el fuego estaba quemando un almacén de 500 metros cuadrados de la empresa Safe.

Se trata de unas instalaciones clasificadas Seveso por el riesgo de accidentes debido a los productos utilizados en su actividad, aunque con un umbral bajo. Desde el exterior, era visible una densa columna de humo muy oscuro que salía del complejo de la Sociedad de Aceros Finos del Este (SAFE), ubicada a una veintena de kilómetros al norte de Metz y a unos 80 de Luxemburgo.

La delegación del Gobierno señaló que "por medida de precaución" había instado al confinamiento a los habitantes de Gandrange, Amnéville, Vitry sur Orne, Clouange y Rombas y a que se mantuvieran a resguardo También insistió en que había que evitar el sector y en que las fuerzas de seguridad y los servicios del Estado estaban "plenamente movilizados".

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