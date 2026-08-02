Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Fuego en Francia

Confinadas 30.000 personas por un incendio en una planta industrial al noreste de Francia

¿Qué ha pasado? La Prefectura del departamento de Moselle explicó en un comunicado, en el que describía la situación a las 12:30 horas, que el fuego estaba quemando un almacén de 500 metros cuadrados de la empresa Safe.

Confinadas 30.000 personas por un incendio en una planta industrial al noreste de Francia.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un incendio en unas instalaciones industriales en las proximidades de la ciudad de Gandrange, al noreste de Francia, condujo a las autoridades a pedir este domingo que se confinaran los habitantes de cinco municipios próximos, unas 30.000 personas en total.

La Prefectura del departamento de Moselle explicó en un comunicado, en el que describía la situación a las 12:30 horas, que el fuego estaba quemando un almacén de 500 metros cuadrados de la empresa Safe.

Se trata de unas instalaciones clasificadas Seveso por el riesgo de accidentes debido a los productos utilizados en su actividad, aunque con un umbral bajo. Desde el exterior, era visible una densa columna de humo muy oscuro que salía del complejo de la Sociedad de Aceros Finos del Este (SAFE), ubicada a una veintena de kilómetros al norte de Metz y a unos 80 de Luxemburgo.

La delegación del Gobierno señaló que "por medida de precaución" había instado al confinamiento a los habitantes de Gandrange, Amnéville, Vitry sur Orne, Clouange y Rombas y a que se mantuvieran a resguardo También insistió en que había que evitar el sector y en que las fuerzas de seguridad y los servicios del Estado estaban "plenamente movilizados".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. "Es una tragedia humanitaria, qué lástima": se estima que el número de muertos en la crisis de Ceuta podría superar el centenar
  2. Ayuso y la Comunidad de Madrid, en modo venta: del ático de Gran Vía al paquete de inmuebles de 26 millones
  3. La Comunidad de Madrid tendrá que devolver 38 millones de euros destinados a la prevención de incendios que se desviaron a otros cometidos
  4. Una oleada de ataques israelíes en Gaza deja en el aire el acuerdo de desarme: hay ocho muertos
  5. Mueren 13 turistas, entre ellos dos españoles, en un accidente de avioneta sobre las Líneas de Nazca
  6. "Es desorbitado": España, ante el segundo peor verano de su historia por la subida del precio de la gasolina