Del Donald nostálgico al 'rockstar': Trump se desata con la IA en redes con Truth Social estrenando un servicio de pago

Los detalles El presidente de EEUU ha compartido una innumerable cantidad de contenido tirando como nunca antes de inteligencia artificial con su red social estrenando un sistema de servicio anticipado. Los demócratas tildan todo de práctica corrupta.

Donald Trump ha estado muy activo en redes sociales, especialmente en 'Truth Social', donde es el principal accionista. Ha utilizado inteligencia artificial para crear contenido que abarca todos sus temas favoritos. Trump, quien aspira a la reelección presidencial en 2028, ha compartido imágenes de sí mismo como un líder pragmático y nostálgico, comparándose con figuras históricas como George Washington y soñando con adquisiciones territoriales como Groenlandia y Venezuela. Coincidiendo con el lanzamiento de un servicio de acceso anticipado en 'Truth Social', que cuesta 100.000 dólares al mes, los demócratas han criticado esta práctica como corrupta, ya que los fondos beneficiarían directamente a Trump.

Donald Trump ha tenido unas horas más que activas en redes sociales. Sí, esto es algo habitual en él, pero lo cierto es que se ha desatado. Lo cierto es que ha desplegado su mejor material hecho en gran parte con inteligencia artificial en una jornada intensiva de publicaciones en 'Truth Social'. En donde él es el principal accionista. En donde ha deleitado al respetable con lo mejor de lo mejor de su repertorio.

Porque ha tocado absolutamente todos los grandes temas. Todos esos grandes éxitos que tanto le gustan y que tantas veces ha tenido y sigue teniendo en su cabeza. Y qué mejor que, además de estar allí, esté en 'Truth Social'.

Y bien cargadito todo de IA. Porque ahí está Trump. Ahí está el soñador que aspira a la reelección como presidente en 2028 en medio de la noche estrellada de Van Gogh. Que aspira a algo que es ilegal a tenor de lo expuesto en la propia Constitución de EEUU pero que él parece no tener demasiado en cuenta.

También está esa imagen de hombre pragmático. Esa imagen de alguien que en este mandato ha sido capaz de hundir más barcos iraníes que todos sus predecesores en el cargo.

Porque se compara con todos ellos. Y ahí está él, frente a frente con George Washington mientras sigue pensando en ponerle las manos encima a Groenlandia mientras sueña con Venezuela como un nuevo Estado de EEUU.

Pero hay más. Está el Trump nostálgico. El que se pone frente a frente a su yo de hace años. El Trump revolucionario. El Trump 'rockstar'... y el caprichoso, que quiere ese arco del triunfo gigante en Washington.

Cosas de la vida, su locura creativa coincide con el lanzamiento de 'Truth Social' de un servicio de acceso anticipado para ver el contenido de sus cuentas más influyentes, la de Trump incluida.

Y el coste tan solo puede irse a los 100.000 dólares al mes. Algo asequible para ver esos mensajes y anuncios del presidente de EEUU.

Los demócratas han puesto el grito en el cielo, denunciando lo que consideran una práctica corrupta porque el dinero iría para el propio Trump.

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