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Entra en vigor la nueva ley europea de Inteligencia Artificial: estas son las aplicaciones que quedan prohibidas

Los detalles Entre las medidas más destacadas figura la prohibición de las aplicaciones que permiten generar imágenes de desnudos mediante IA.

Entra en vigor la nueva ley europea de Inteligencia Artificial: estas son las aplicaciones que quedan prohibidas.
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La Unión Europea da este domingo un nuevo paso en la regulación de la Inteligencia Artificial. Este 2 de agosto comienza a aplicarse una nueva fase de la Ley de IA, una de las primeras normas de este tipo a nivel mundial, con la que Bruselas busca controlar el desarrollo y el uso de estas herramientas para proteger los derechos de los ciudadanos.

Los Estados miembros tendrán hasta septiembre para adaptar su legislación y garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones, que afectan tanto a los grandes desarrolladores de inteligencia artificial como a las empresas que utilizan estos sistemas.

Entre las medidas más destacadas figura la prohibición de las aplicaciones que permiten generar imágenes de desnudos mediante inteligencia artificial. La norma considera este tipo de herramientas de riesgo inaceptable por su potencial para vulnerar derechos fundamentales y facilitar formas de violencia digital.

Protección a menores

Por su parte, la eurodiputada del PSOE Laura Ballarín subraya que la legislación pretende proteger especialmente a los menores y a las mujeres: "Va a proteger sobre todo a los menores que hemos visto que han sido víctimas de estas tecnologías, como en el caso de las niñas de Almendralejo, y proteger sobre todo a las mujeres", explica.

La normativa también obliga a identificar los contenidos creados mediante inteligencia artificial. Tanto los grandes proveedores de modelos de IA, como ChatGPT o Google, como las empresas que empleen este tipo de contenidos deberán colaborar para garantizar una mayor transparencia sobre su origen.

Para el eurodiputado del Partido Popular Adrián Vázquez, el objetivo no es frenar el desarrollo tecnológico, sino establecer límites a su utilización: "Utilizar un cuchillo de cocina para cocinar está bien, pero si lo usas para agredir a otra persona está mal. Eso no significa que prohibamos a la gente tener cuchillos", compara.

En esa misma línea, defiende que "no tenemos que adaptarnos nosotros a la inteligencia artificial, sino hacer que la inteligencia artificial se adapte a nosotros, a nuestros valores y a nuestra manera de entender el mundo".

La ley prevé sanciones económicas millonarias para las empresas que incumplan las nuevas obligaciones y quieran operar en el mercado europeo: "Necesitamos avanzar en la implementación de estas leyes para poder sancionar a las empresas que no las estén cumpliendo y que quieran tener acceso al mercado de 450 millones de consumidores que es la Unión Europea", señala Ballarín.

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