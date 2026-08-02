Dos helicópteros antiincendios chocan entre sí en Grecia mientras extinguían un fuego

¿Qué ha pasado? Los aparatos, que volaban casi en vertical, han impactado el uno contra el otro haciendo que uno de ellos caiga directo al suelo. Los cuatro tripulantes han resultado heridos, dos de ellos muy graves.

Grecia enfrenta una grave crisis debido a los incendios que han devastado 6.700 hectáreas y amenazan Atenas, situada a solo 35 kilómetros de los focos. Dos helicópteros que combatían el fuego chocaron, resultando en una rápida movilización de equipos de rescate. Las llamas, que comenzaron en Beocia y se han extendido hacia Ática impulsadas por vientos de 40 km/h, han obligado a evacuar a miles de personas. Dos individuos fueron detenidos por su relación con una red eléctrica defectuosa que originó el incendio. En Megara, 450 bomberos luchan para proteger la zona industrial y han evacuado a 500 personas.

Grecia está sufriendo la devastación de los incendios. Con Atenas en alerta máxima, dos helicópteros que luchaban para extinguir las llamas que calcinan las tierras helenas han chocado entre sí mientras realizaban sus labores de apoyo aéreo contra el fuego. En el momento del accidente se puede ver cómo uno de estos helicópteros impacta contra el otro cuando ambos iban prácticamente en vertical y termina envuelto en llamas yendo directo a tierra.

Inmediatamente se han movilizado a los equipos de búsqueda y rescate para localizar y asistir a los tripulantes que iban a bordo del aparato. Los cuatro han resultado heridos en la colisión y se tema por la vida de dos de ellos, que han sido trasladados de urgencia al Hospital General de la 251.ª Fuerza Aérea.

El Departamento de Bomberos del país ha explicado que los dos helicópteros chocaron entre sí mientras intentaban extinguir el gran frente de Ática-Beocia, que incluye a Porto Germeno, Psatha, Fokida, Megara y Cefalonia, donde más de 500 bomberos han estado luchando para controlar la situación durante las últimas 72 horas.

Según las fuentes de medios locales, en cada helicóptero viajaban un piloto de nacionalidad rumana y un coordinador griego.

Los dos helicópteros habían despegado del aeropuerto de Elefsina. Las autoridades competentes están investigando las causas y circunstancias exactas del incidente.

Grecia en alerta por el fuego

Mientras, Grecia ve cómo las llamas han calcinado ya 6.700 hectáreas. Los incendios, que tienen a Atenas cercada al estar a apenas 35 kilómetros de la capital, han obligado a la evacuación de miles de personas. El fuego, que cuenta con varios frentes, se declaró el pasado jueves en la región de Beocia y desde entonces se ha propagado avivado por los fuertes vientos de 40 kilómetros hacia el este, ya en la región capitalina de Ática.

Ante esto, dos personas han sido detenidas por su vinculación con una red privada de transmisión de electricidad que no funcionó correctamente y que generó las chispas que provocaron las llamas.

Ahora, el fuego amenaza la zona industrial del fuego costero de Megara, haciendo que Protección Civil ordenase la evacuación de 500 personas en 12 pequeñas localidades cercanas.

Allí operan ya 450 bomberos, con 126 camiones y 24 medios aéreos tratan de evitar que el fuego alcance las industrias y fábricas ahí situadas.

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