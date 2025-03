Trump sale al rescate de Musk comprándose un Tesla mientras otros ocultan su marca: "Que te den, Elon. Eres un ser humano horrible"

Este martes Trump, si cumple lo prometido, va a estrenar coche. Un Tesla, exactamente. Al menos es lo que dijo que iba a hacer en primer lugar. Con ese gesto, lo que quiere es salir al rescate de Elon Musk, que está sufirendo en las bolsas el efecto de la incertidumbre provocada por el presidente de Estados Unidos. El magnate y los tecnomillonarios que acompañaron a Trump en su investidura han perdido 200 mil millones de dólares desde el 20 de enero.

Y su ocurrencia ha sido decir que va a comprarse un Tesla, el vehículo insigne de la empresa que posee Musk, quien se ha convertido en su apoyo incondicional. "A los republicanos, conservadores y todos los estadounidenses. Elon Musk está arriesgándolo todo para ayudar a nuestra nación y está haciendo un trabajo fantástico. Pero los lunáticos de la izquierda radical, como suelen hacer, están intentando ilegalmente y coordinadamente boicotear Tesla, uno de los grandes fabricantes de vehículos y el "bebé" de Elon", indicó Trump en Truth Social, su red social.

"Voy a comprar mañana por la mañana un nuevo Tesla para mostrar confianza y apoyo a Elon Musk, un gran estadounidense ¿Por qué se le está haciendo daño por poner su tremendo talento para ayudad a Hacer América Grande de Nuevo?", indicó Trump.

Sorprende esta defensa del presidente estadounidense, quien, anteriormente había declarado que no le gustan los coches eléctricos. La acción de Tesla ha perdido más del 50% desde su pico de diciembre y la fortuna de Musk ha caído en unos 70.000 millones en un mes, recoge la EFE, aunque sigue siendo considerado el hombre más rico del mundo según Bloomberg Billionaires Index. Musk ha perdido lo que ha ganado desde que Trump llegó al poder.

Y no ha sido el único. Jeff Bezos, dueño de Amazon, ha perdido 29.000 millones de dólares; Mark Zuckerberg, de Meta, tiene 5.000 millones de dólares menos y Bernard Arnault, de Louis Vuitton, perdió 5.000 millones de dólares

Mientras, otros empresarios ocultan su Tesla

Mientras que Trump sale en defensa, otros clientes de Tesla han mostrado en redes sociales su oposición a Musk, u ocultando su vehículo o el símbolo de la marca. Algunos por vergüenza, otros, por miedo a que vandalicen su para nada barato Tesla, han decidio camuflar la marca bajo otras de la competencia.

"Compré este coche antes de que supieramos que Elon estaba loco", reza en una pegatina. Otros compradores, directamente, no quieren ni volver a conducirlos: "Que te den Elon Musk. Te has convertido en un ser humano horrible y no quiero volver a tener tu coche nunca más", denuncian.

La cantante estadounidense, Sheryl Crow, también se quedó a gusto: "Llega un momento en el que tienes que decidir con quién esás dispuesto a aliarte. Adiós Tesla", decía en vídeo en el que se ve cómo una grúa se lleva su coche de la franquicia Musk.

Este fuerte rechazo creció de forma exponencial desde que el magnate hiciera el gesto nazi en la toma de posesión de Trump. Desde que Elon Musk levantara el brazo, concesionarios de Tesla han sufrido concentraciones frente a sus concesionarios en Nueva York o vandalizaciones de sus anuncios en marquesinas de Londres, como las que recogemos en el vídeo superior.