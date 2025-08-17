Mueren al menos ocho personas y cuatro siguen desaparecidas tras inundarse un camping en el norte de China

¿Qué ha pasado? La riada sorprendió a un grupo de 13 excursionistas que estaban de acampada. Uno de ellos, rescatado con vida. Las autoridades han desplegado operaciones de búsqueda a gran escala para hallar a los desaparecidos.

Una riada repentina en una zona montañosa de Bayan Nur, al norte de China, ha dejado al menos ocho muertos y cuatro desaparecidos. La crecida sorprendió a un grupo de campistas en el valle de Dongwugai. De los 13 desaparecidos inicialmente, solo uno ha sido rescatado con vida. El Ministerio de Gestión de Emergencias ha desplegado operaciones de búsqueda a gran escala, enfrentando un terreno difícil y condiciones meteorológicas adversas. Este desastre es parte de una serie de eventos similares en China, donde las inundaciones y fenómenos climáticos extremos han causado numerosas víctimas en los últimos años.

Al menos ocho personas han muerto y otras cuatro continúan desaparecidas a causa de una riada repentina registrada en una zona montañosa de la ciudad de Bayan Nur, situada en el norte de China. Todo sucedió en la parte alta del valle de Dongwugai, en el municipio de Wugai, cuando la crecida sorprendió a un grupo que estaba de acampada.

Según el recuento provisional, de los 13 campistas reportados como desaparecidos inicialmente, los equipos de rescate han hallado a una persona con vida mientras que han confirmado la muerte de otros ocho. Los cuatro excursionistas restantes siguen en paradero desconocido.

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China ha ordenado desplegar operaciones de búsqueda a gran escala, y ha enviado a un grupo de trabajo al lugar para supervisar la respuesta.

Mientras, las brigadas especializadas de bomberos y salvamento prosigue con las tareas de búsqueda, enfrentando a un terreno de complicada orografía además de a condiciones meteorológicas adversas.

No es la primera riada que tiene lugar en la zona en este mes de agosto. A comienzos, en el Cantón, murieron cinco personas por una crecida después de ser arrastradas por la corriente.

Es un reflejo de la recurrencia de este tipo de desastres veraniegos en el país, pues en los últimos han causado estragos en el gigante asiático. En 2023, en Pekín, las inundaciones dejaron más de 30 muertos; en 2022, las olas de calor y sequías se dejaron notar en el centro y este del país.