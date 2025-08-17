Ahora

Desastre natural

Mueren al menos ocho personas y cuatro siguen desaparecidas tras inundarse un camping en el norte de China

¿Qué ha pasado? La riada sorprendió a un grupo de 13 excursionistas que estaban de acampada. Uno de ellos, rescatado con vida. Las autoridades han desplegado operaciones de búsqueda a gran escala para hallar a los desaparecidos.

Zona inundada en ChinaZona inundada en ChinaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Al menos ocho personas han muerto y otras cuatro continúan desaparecidas a causa de una riada repentina registrada en una zona montañosa de la ciudad de Bayan Nur, situada en el norte de China. Todo sucedió en la parte alta del valle de Dongwugai, en el municipio de Wugai, cuando la crecida sorprendió a un grupo que estaba de acampada.

Según el recuento provisional, de los 13 campistas reportados como desaparecidos inicialmente, los equipos de rescate han hallado a una persona con vida mientras que han confirmado la muerte de otros ocho. Los cuatro excursionistas restantes siguen en paradero desconocido.

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China ha ordenado desplegar operaciones de búsqueda a gran escala, y ha enviado a un grupo de trabajo al lugar para supervisar la respuesta.

Mientras, las brigadas especializadas de bomberos y salvamento prosigue con las tareas de búsqueda, enfrentando a un terreno de complicada orografía además de a condiciones meteorológicas adversas.

No es la primera riada que tiene lugar en la zona en este mes de agosto. A comienzos, en el Cantón, murieron cinco personas por una crecida después de ser arrastradas por la corriente.

Es un reflejo de la recurrencia de este tipo de desastres veraniegos en el país, pues en los últimos han causado estragos en el gigante asiático. En 2023, en Pekín, las inundaciones dejaron más de 30 muertos; en 2022, las olas de calor y sequías se dejaron notar en el centro y este del país.

Las 6 de laSexta

  1. Los incendios no dan tregua en España, con 19 fuegos activos y miles de personas evacuadas
  2. Putin ha exigido a Trump el control total de la región ucraniana de Donetsk a cambio de congelar el frente
  3. El calor pone en aviso a casi toda España: 30 provincias se encuentran en nivel naranja y Sevilla en rojo
  4. Evo Morales, en exclusiva para laSexta, predice la victoria del "voto nulo" en Bolivia y dice que él mismo se reconocería ganador
  5. Cuando cuidarse tiene un precio: el pan artesanal sube un 15% en los últimos dos años
  6. Trabajadores en huelga y vuelos cancelados: así viven los aeropuertos el fin de semana de la operación retorno