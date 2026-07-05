Ahora

Informa la Casa Blanca

Trump se reunirá con Zelenski y Al Shara el próximo miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía

Los detalles La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca ha explicado que ambas reuniones se producirán durante la tarde del 8 de julio.

Imagen de archivo de Donald Trump Imagen de archivo de Donald TrumpEuropa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la semana próxima en Turquía con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con el de Siria, Ahmed al Shara, aprovechando su desplazamiento para participar en la cumbre de la OTAN que se celebra los días 7 y 8 de julio.

Ambas reuniones bilaterales tendrán lugar el miércoles por la tarde en Ankara, ha explicado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en una rueda de prensa telemática.

El pasado sábado, Putin y Zelenski hablaron por teléfono por separado con Trump para felicitarle por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se festeja el 4 de julio en el país.

En cuanto a Al Shara, en la última semana Trump ha dejado caer la posibilidad de que el Ejército sirio entre en Líbano para combatir al partido-milicia chií libanés Hizbulá, aunque Al Shara ha descartado una intervención de ese tipo. Siria se retiró de Líbano en 2005 tras décadas de tutelaje sobre el sistema político libanés.

Zelenski asegura que en "meses" habrá condiciones para la paz

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que en cuestión de "meses" se conseguirán las condiciones para una paz "digna", ya sea "por la fuerza" o bien a través de la diplomacia, según ha advertido, y ha recordado las diversas propuestas planteadas por Kyiv.

"Ucrania ha planteado ya todas las propuestas, todas las opciones diplomáticas y esperamos que en los próximos meses se acerquen las condiciones para una paz digna ya sea por la fuerza o por la diplomacia (...). Tenemos que poner fin a esta guerra con dignidad y con una paz real", ha manifestado el líder ucraniano, quien ha agradecido la ayuda recibida por Ucrania.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. España registra más de 1.200 muertes atribuibles al calor extremo en apenas dos meses
  2. De Begoña Gómez a Leire Díez: Sánchez afronta un verano cuesta arriba por la agenda judicial
  3. Trump somete a examen a los miembros de la OTAN: Turquía acoge una cumbre donde España es el aliado díscolo
  4. Moreno toma posesión como presidente de la Junta: "A veces, los acuerdos no le gustan ni siquiera a las partes que las firman"
  5. El resurgir tras los terremotos en Venezuela: las ONG apelan a la solidaridad ciudadana para el reto de la reconstrucción
  6. Mueren cuatro miembros de una misma familia y una niña de nueve años está gravemente herida en un accidente de tráfico en Palencia