Trump se reunirá con Zelenski y Al Shara el próximo miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía

Los detalles La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca ha explicado que ambas reuniones se producirán durante la tarde del 8 de julio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la próxima semana en Turquía con los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Siria, Ahmed al Shara, en el marco de la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio. Estas reuniones bilaterales se realizarán el miércoles por la tarde en Ankara, según informó Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca. Recientemente, Trump conversó telefónicamente con Putin y Zelenski para recibir felicitaciones por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Además, Trump insinuó la posibilidad de que el Ejército sirio intervenga en Líbano, algo que Al Shara ha descartado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la semana próxima en Turquía con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con el de Siria, Ahmed al Shara, aprovechando su desplazamiento para participar en la cumbre de la OTAN que se celebra los días 7 y 8 de julio.

Ambas reuniones bilaterales tendrán lugar el miércoles por la tarde en Ankara, ha explicado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en una rueda de prensa telemática.

El pasado sábado, Putin y Zelenski hablaron por teléfono por separado con Trump para felicitarle por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se festeja el 4 de julio en el país.

En cuanto a Al Shara, en la última semana Trump ha dejado caer la posibilidad de que el Ejército sirio entre en Líbano para combatir al partido-milicia chií libanés Hizbulá, aunque Al Shara ha descartado una intervención de ese tipo. Siria se retiró de Líbano en 2005 tras décadas de tutelaje sobre el sistema político libanés.

Zelenski asegura que en "meses" habrá condiciones para la paz

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que en cuestión de "meses" se conseguirán las condiciones para una paz "digna", ya sea "por la fuerza" o bien a través de la diplomacia, según ha advertido, y ha recordado las diversas propuestas planteadas por Kyiv.

"Ucrania ha planteado ya todas las propuestas, todas las opciones diplomáticas y esperamos que en los próximos meses se acerquen las condiciones para una paz digna ya sea por la fuerza o por la diplomacia (...). Tenemos que poner fin a esta guerra con dignidad y con una paz real", ha manifestado el líder ucraniano, quien ha agradecido la ayuda recibida por Ucrania.

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