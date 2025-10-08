La caza al migrante ya no se esconde en EEUU: el ICE los arrastra por el suelo y los rocía con gas pimienta

Los detalles Arrastrados por el suelo, rociados con gas pimienta y señalados por grabar. Las imágenes de Portland y Chicago muestran hasta dónde llega la represión contra los migrantes, mientras las autoridades prometen más agentes y menos límites.

Las ciudades de Portland y Chicago enfrentan una oleada de represión, con agentes lanzando gas pimienta incluso contra policías locales en Chicago. En Portland, periodistas denuncian que se les apunta con armas si intentan grabar. La gobernadora Kristi Noem ha anunciado el envío de más agentes del ICE, mientras la Casa Blanca publica videos burlándose de las protestas. Donald Trump amenaza con la Ley de Insurrección para desplegar tropas del Ejército.

Ocurre en Portland, Oregón. Un grupo de agentes del ICE —el servicio de migración estadounidense— arrastra a un hombre por el suelo. Lo levantan, lo atan y lo colocan en un carrito metálico, como si fuera un mueble. No hay resistencia, ni violencia por parte de él. Aun así, lo empujan y se lo llevan.

Las imágenes, grabadas por manifestantes y periodistas, se han hecho virales. Y no solo por la brutalidad del momento, sino por lo habitual que empieza a resultar ver escenas así.

En los últimos días, las ciudades de Portland y Chicago se han convertido en escenario de una nueva oleada de represión. En Chicago, los agentes han llegado a lanzar gas pimienta y lacrimógeno contra migrantes… y también contra policías locales que intentaban contener la situación.

Mientras tanto, en Portland, una periodista ha denunciado que los agentes federales apuntan con sus armas a cualquiera que se atreva a grabarles.

Y por si la tensión no fuera suficiente, la gobernadora republicana Kristi Noem ha echado más gasolina al fuego: "Vamos a enviar más recursos federales, cuatro veces más agentes del ICE", ha advertido.

Desde la Casa Blanca, el tono es muy distinto. Han publicado un vídeo en redes mofándose de las protestas, asegurando que el cierre del Gobierno tiene como objetivo "proteger la atención médica de los migrantes ilegales".

Y Donald Trump, fiel a su estilo, ha vuelto a amenazar con imponer la Ley de Insurrección, una medida que le permitiría desplegar tropas del Ejército en estados gobernados por demócratas. "Ya se ha invocado antes. Si el gobernador no puede, nosotros lo haremos", ha dicho el presidente.

Mientras tanto, las calles siguen llenas. Los manifestantes, con disfraces y máscaras, desafían el gas pimienta y la represión con música y pancartas. En los vídeos, se ve cómo los agentes les rocían directamente por los conductos del aire.

Son escenas que parecen sacadas de una película distópica, pero no lo son. Son Estados Unidos, 2025.

