Trump pide a Europa que deje de comprar petróleo ruso y Zelesnki acusa a Hungría y Eslovaquia de operar como títeres de Putin en la UE

Los detalles El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirma que Trump "está muy descontento con que en Europa se compre petróleo ruso".

Donald Trump, Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado este jueves que Hungría y Eslovaquia sigan comprando petróleo a Rusia. Lo ha hecho en la llamada telefónica que ha mantenido con los líderes de los países de la Coalición de Voluntarios, según han anunciado en una rueda de prensa conjunta el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Es verdad que Trump se ha quejado de dos países europeos que siguen comprando petróleo ruso", ha afirmado Macron ante los medios de comunicación, asegurando que la petición hecha por el líder republicano es "algo bueno", ya que tanto Viktor Orban como Robert Fico, primeros ministros de Hungría y Eslovaquia, respectivamente, han apelado a su cercanía ideológica con Trump para mantener sus relaciones comerciales con Rusia.

El mandatario francés también ha explicado que las instituciones europeas están trabajando con Washington para ofrecer alternativas interesantes desde el punto de vista económico a estos dos países: "El alineamiento estadounidense-europeo será eficaz para que cesen esas prácticas".

Zelenski ha añadido que Trump "está muy descontento con que en Europa se compre petróleo ruso", acusando a Hungría y Eslovaquia de operar como títeres de Rusia en el seno de la Unión Europea. "Sin duda, estoy contento de que EEUU haya hablado de forma totalmente abierta, nombrando a estos países", ha añadido.

El presidente ucraniano también ha hecho referencia a los recientes ataques ucranianos al oleoducto ruso por el que estos dos países europeos reciben petróleo, por los que han protestado Budapest y Bratislava.

Zelenski ha insistido en que Ucrania ataca estas infraestructuras en respuesta a los ataques rusos a su sistema energético y ha señalado que estos bombardeos contribuyen a frenar las compras de petróleo ruso en Europa que ha criticado Trump.

