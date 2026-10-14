Trump se mofa de la muerte de un joven por el ataque de un tigre: utiliza la IA para ser él quien se enfrenta al felino

Los detalles La familia del chico de 23 años ha pedido respeto y que no se compartan las imágenes, pero Trump no ha sido capaz ni de concederles eso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia al difundir y burlarse de un ataque mortal de un tigre a William Chapman, un joven de 23 años en Inglaterra. Trump publicó imágenes en su red social con el mensaje "¡No te metas con la naturaleza!" y usó inteligencia artificial para crear un video donde él se enfrenta al tigre, terminando en un abrazo con el animal. William, quien sufría una enfermedad mental, murió tras colarse en el recinto del tigre. La familia de Chapman, devastada, ha pedido respeto y que no se compartan las imágenes, pero Trump ha continuado publicando contenido ofensivo.

Sin límites, sin escrúpulos y sin piedad. Ni siquiera ante la muerte de un joven. Esto lo que ha demostrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, —una vez más— difundiendo y mofándose del ataque de un tigre en Inglaterra a William Chapman, un chico de 23 años.

"¡No te metas con la naturaleza! Presidente Donald J. Trump", ha escrito el republicano en su red social junto a las imágenes. Y no contento con ello, después ha utilizado la inteligencia artificial (IA) para ser él el que se enfrenta al felino.

En esas imágenes falsas, Trump señala al animal con el dedo, el mismo gesto que, según los testigos, hizo el joven. Le infunde miedo y corre tras él. En un final muy distinto para más regodeo, presidente y tigre se funden en un abrazo.

Con una enfermedad mental severa y bajo fuerte medicación, William Chapman se coló en el recinto del animal que acabó con su vida. Devastada, su familia ha pedido respeto y que no se compartan las imágenes.

"La publicación y difusión de contenido mediático profundamente ofensivo está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos que se detenga esta práctica", pide el comunicado de la familia.

Pero Trump, viendo la oportunidad de llamar la atención y atraer los focos, no ha sido capaz ni de concederles eso. Además, horas después de esas publicaciones ha vuelto a publicar otros vídeos, algunos también generados por IA, de leones atacando a personas.

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