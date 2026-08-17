Trump juega a alargar la guerra: amenaza con "bombardear sin piedad Omán" si influye en el diálogo con Irán por Ormuz

¿Qué ha dicho? "Si Omán se interpone en el diálogo con Irán, los bombardearemos sin piedad", ha reconocido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con la cadena 'Fox News'. Lo ha hecho tras el anuncio iraní de haber llegado a un acuerdo con Omán para establecer rutas marítimas seguras en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán hace seis meses, Donald Trump y Benjamín Netanyahu han intensificado las tensiones. Trump ha amenazado con bombardear Omán si interfiere en las negociaciones sobre el estratégico estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial por su tránsito de hidrocarburos. Estas declaraciones surgen tras un acuerdo entre Irán y Omán para establecer rutas marítimas seguras. A pesar de que EEUU afirma controlar Ormuz, Irán mantiene el estrecho cerrado. Trump también mencionó un canal de comunicación extraoficial para la paz con Irán, aunque Teherán lo niega, mientras el diálogo está estancado.

Casi seis meses. Este es el tiempo que ha pasado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán. Desde que Donald Trump y Benjamín Netanyahu lanzaron las primeras bombas sobre Teherán. Ahora, no saben cómo ponerle fin y, por ello, Trump ha vuelto a apostar por las amenazas. Ahora, habla de "bombardear sin piedad Omán". Lo que haga falta por Ormuz.

Sin ningún tipo de tapujos, el presidente y magnate ha mandado esta nueva advertencia que, de cumplirse, solo extendería la guerra de Oriente Medio. Lo ha anunciado en una entrevista concedida a la cadena "Fox News". "Si Omán se interpone en el diálogo con Irán, los bombardearemos sin piedad", ha asegurado.

Porque Trump está dispuesto casi a lo que sea por conseguir uno de sus objetivos en este conflicto: tener el control, o al menos algo más, sobre el estratégico estrecho de Ormuz. No quiere que nadie ni nada pueda interferir en las negociaciones que los enviados especiales de Washington están manteniendo con los representantes de Teherán sobre este estrecho.

Pero las declaraciones del presidente de EEUU no han sido casuales. Se han producido después de que hablase el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei. Según le contó a medios iraníes, había llegado a un acuerdo con Omán para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz.

Hay que recordar que este paso es más que clave para la economía mundial. Por él, transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan en todo el planeta. Además, tras el reinicio de hostilidades entre Washington y Teherán, Trump ha asegurado que EEUU controla por completo Ormuz mediante su bloqueo militar.

La realidad es que Irán sigue manteniendo el estrecho cerrado.

Un canal de comunicación extraoficial por la paz

En la misma entrevista concedida a 'Fox News', Trump también afirmó que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, algo que el Gobierno de Teherán insiste en negar.

A su vez, el republicano dijo en la entrevista que el Gobierno de los ayatolás debería "izar la bandera blanca" de la rendición.

El mandatario estadounidense ha pronunciado estas palabras justo el día en que expira el plazo de 60 días contemplado en el memorando de paz firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio. Washington y Teherán se habían dado ese plazo de dos meses para negociar temas como el levantamiento de sanciones a Teherán, su programa nuclear o la situación en Líbano o Gaza, aunque el diálogo entre ambas partes ha acabado por estancarse.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido