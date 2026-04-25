Trump, de la indiferencia a la crítica constante e inquina hacia España: "Creo que se han portado muy mal"

¿Por qué es importante? Según hemos sabido en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos hasta llega a plantear suspender a nuestro país de la OTAN, algo que el reglamento no permite.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado de la indiferencia a la crítica constante hacia España debido a su decisión de no elevar el gasto en Defensa al 5%. Trump expresó su descontento con el liderazgo español y amenazó con romper el comercio, además de mostrar su enfado por las restricciones al uso de las bases de Rota y Morón. La Casa Blanca considera que la postura de Pedro Sánchez podría influir negativamente en otros aliados, sugiriendo incluso la expulsión de España de la OTAN. Sin embargo, la OTAN recordó que no se pueden tomar decisiones unilaterales de expulsión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado de la indiferencia a la inquina, la aversión y la crítica constante hacia España. "Ha sido terrible. Tiene buena gente, pero no tienen un buen liderazgo", afirmó el mandatario estadounidense, quien amenazó con romper el comercio con nuestro país.

Y todo fue a raíz de que España decidiera no elevar el gasto en Defensa al 5%: "No estoy contento con España; es el único país que no ha subido el gasto militar al 5%", criticó el inquilino de la Casa Blanca, quien también mostró su enfado por que no le permitiéramos el uso ilimitado de las bases de Rota y Morón.

"España dice que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas si quisiéramos, podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos", manifestó Trump, al tiempo que también criticó que no se permitiera sobrevolar el espacio aéreo español a las aeronaves implicadas en la guerra de Irán. "Creo que no están cooperando en absoluto y creo que se han portado muy mal. Podríamos cortar todo el comercio con ellos", amenazó.

Las amenazas, en aumento

Para la Casa Blanca, la desobediencia de Pedro Sánchez podría ser un ejemplo peligroso para el resto de los aliados, por lo que las amenazas han ido en aumento, declarando que "tal vez" deberían expulsarnos de la OTAN.

Precisamente, un correo interno del Pentágono difundido por la agencia 'Reuters' revela que la Casa Blanca se plantea suspender de la Alianza Atlántica a países que considera "difíciles", entre los que estaría incluido España. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha expresado su tranquilidad al respecto, señalando que el Ejecutivo no trabaja basándose "en correos electrónicos", sino que lo hace en base a "documentos oficiales y posiciones oficiales adoptadas".

Por su parte, la OTAN ha querido recordarle a Trump que no se pueden tomar decisiones unilaterales. En este sentido, el artículo 13 del Tratado permite la salida voluntaria de un país, pero, en ningún caso, y por mucho que se empeñe el presidente de Estados Unidos, se contempla la expulsión o suspensión.

Bolaños responde a Trump

Precisamente, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha pronunciado este sábado al respecto, defendiendo que España es un "socio fiable" de la OTAN que "cumple con sus compromisos".

Lo ha hecho desde Barcelona, donde ha asegurado que en el Ejecutivo no tienen "ninguna preocupación" sobre la situación española en la organización. "Somos un socio fiable y que cumple sus compromisos", ha manifestado, tras lo que ha apostillado que el Gobierno tiene una "posición" clara en materia exterior que pasa por defender la paz y el multilateralismo.

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