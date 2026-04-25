Bolaños responde a Trump y defiende que España "es un socio fiable de la OTAN que cumple con sus compromisos"

El contexto El presidente de EEUU, en un correo desvelado por Reuters, planteó suspender al país de su pertenencia a la organización, como venganza por la posición de Pedro Sánchez ante la guerra de Irán y el aumento del gasto en defensa.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha reafirmado que España es un "socio fiable" de la OTAN, desestimando preocupaciones tras un correo del Pentágono que sugería suspender la pertenencia de España a la organización. Desde Barcelona, donde presentó las becas 'SERÉ', Bolaños destacó el compromiso del Gobierno con la paz y el multilateralismo. Criticó los pactos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, calificándolos de "avergonzantes" y contrarios a la justicia social. Además, se distanció de las declaraciones de un juez en un caso de violencia machista, defendiendo las medidas de apoyo a las mujeres.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha defendido que España es un "socio fiable" de la OTAN después de que haya trascendido que el Pentágono planteó, a través de un correo, suspender su pertenencia a la organización.

Así lo ha dicho desde Barcelona, donde ha presentado la nueva campaña de las becas 'SERÉ' para jóvenes que quieran opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la administración de Justicia.

Allí ha sido donde ha expresado su parecer a la información de Reuters, en la que se afirmaba que Donald Trump planteó suspender a España de su pertenencia a la OTAN por la posición de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ante la guerra de Irán y a aumentar el gasto en Defensa.

Bolaños ha compartido que desde el Ejecutivo no existe "ninguna preocupación" en lo que respecta a la situación de España en la OTAN. "Somos un socio fiable que cumple con sus compromisos", ha expuesto, resaltando que el Gobierno tiene una "posición clara" en materia exterior que pasa por defender la paz y el multilateralismo.

Críticas a los pactos PP - Vox

Además, el ministro ha vuelto a cargar contra los pactos de PP y Vox en Extremadura y en Aragón. Bolaños considera que son acuerdos que "avergüenzan" a España porque "vulneran derechos como en dictaduras de tres al cuarto".

Según cree, en Génova y en Bambú desean un país "sometido a los poderosos" y "antigua", frente a las medidas de justicia social, el clima y la defensa de la paz que abandera el Gobierno de Pedro Sánchez, comenta.

En ese sentido, Bolaños ha afirmado que cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018 se encontró a una España "sin voz" en lo internacional y "fracturada": "No hacíamos nada y no decíamos nada. Éramos una comparsa".

Por otra parte, el ministro se ha posicionado sobre el expediente que Igualdad ha pedido abrir al juez que investiga al exDAO de la Policía Nacional denunciado por agresión sexual. En las mismas, habla de procedimientos judiciales en casos de violencia machista.

Bolaños ha defendido las medidas de apoyo a las mujeres que se enfrentan a estos procedimientos y se ha desmarcado de las palabras de ese juez, que cargó contras las "ventajas" que, según él, tienen las víctimas.

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