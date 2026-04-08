Trump habla de "un gran día para la paz mundial" tras anunciar el alto el fuego en Irán: "Se ganará mucho dinero"

El contexto Tras el anuncio de Trump del alto el fuego de dos semanas, las autoridades iraníes han anunciado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán, describiéndolo como "un gran día para la paz mundial". Trump comunicó en su red social Truth que Estados Unidos ayudará a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz, permitiendo un paso seguro coordinado con las Fuerzas Armadas iraníes. El mandatario estadounidense ha suspendido los ataques contra Irán, condicionando el cese de hostilidades a la apertura del estrecho. Teherán ha aceptado el alto el fuego, destacando la influencia del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en la mediación del acuerdo.

"Un gran día para la paz mundial". Así ha definido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día en el que EEUU e Irán han alcanzado un acuerdo para un alto el fuego de dos semanas.

"Irán quiere que suceda, ¡ya están hartos! ¡Y todos los demás también! Estados Unidos ayudará a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz", ha escrito Trump en su red social Truth tras anunciar el alto el fuego.

Así, ha dicho, que con este alto el fuego "habrá mucha acción positiva" y "se ganará mucho dinero". "Irán podrá comenzar el proceso de reconstrucción. Estaremos abasteciendo con suministros de todo tipo y simplemente "permaneceremos cerca" para asegurarnos de que todo salga bien. Tengo confianza en que así será", ha indicado. Además, Trump ha asegurado que, "al igual que lo que estamos viviendo en Estados Unidos, ¡esta podría ser la Edad de Oro de Oriente Medio!".

Minutos antes, Trump anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, extendiendo así el ultimátum lanzado contra Teherán a escasas dos horas de que el mismo venciera.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", anunció el mandatario estadounidense en un mensaje publicado a través de su red social, en el cual ha especificado que "se tratará de un alto el fuego recíproco".

Irán permitirá el "paseo seguro" por el estrecho de Ormuz

Por su parte, las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya prorrogado por ese mismo periodo de tiempo su ultimátum contra la República Islámica.

"Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas", ha anunciado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país.

Con idéntico tono al adoptado por el mandatario estadounidense, Teherán ha presentado su decisión de que "si cesan los ataques contra Irán" sus "poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas" en la región, como una "respuesta a la fraternal petición del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif", quien ha solicitado este mismo martes al mandatario estadounidense que extienda por dos semanas su ultimátum.

En esa misma línea, el mandatario pakistaní ha instado a Teherán a reabrir por el mismo periodo de tiempo el estrecho de Ormuz, que permanecía bloqueado como represalia por la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra el país asiático el pasado 28 de febrero.