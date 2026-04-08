Así se ha gestado el acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán: "No teníamos ni idea de lo que iba a pasar"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, escuchan a Donald Trump durante una conferencia en la Casa Blanca

Entre líneas El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se ha mantenido al tanto de las conversaciones con Estados Unidos a través de mensajeros que le pasan notas debido a la amenaza de ser asesinado por Israel.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un alto el fuego han sido descritas como "caóticas" por el medio 'Axios'. El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, dio instrucciones para avanzar hacia un acuerdo, lo que fue crucial para la tregua. Mientras tanto, Donald Trump anunciaba en redes sociales la muerte de "toda una civilización". Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca, calificó la contrapropuesta iraní como "un desastre". China aconsejó a Irán buscar una salida al conflicto, pero todas las decisiones requerían la aprobación de Jameneí. Trump habló con Netanyahu para asegurar el compromiso de Israel con el alto el fuego, aunque dejó al Líbano fuera del acuerdo. Las fuerzas estadounidenses comenzaron su retirada poco después del anuncio de Trump.

Una jornada "caótica". Así define el medio 'Axios' las últimas horas que se han vivido en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar ese acuerdo de alto el fuego que pone en pausa los ataques que han sacudido la economía global.

Según detalla el citado medio, los funcionarios de Estados Unidos e Israel conocieron que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, había dado instrucciones a sus negociadores, por primera vez desde que comenzó la guerra, para que avanzaran hacia un acuerdo.

Este avance se daba mientras Donald Trump anunciaba en sus redes sociales la muerte de "toda una civilización" a escasas horas de que concluyese su ultimátum. La realidad es que, según 'Axios', ni siquiera el círculo más cercano al mandatario estadounidense sabía qué iba a pasar con respecto a la situación en Oriente Próximo.

"No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Fue una locura", confiesa un funcionario de defensa al citado medio, que recoge testimonios de hasta 11 fuentes diferentes con conocimiento de las negociaciones.

Como parte de esta información se habla de Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca, "muy enfadado" mientras llevaba a cabo llamadas telefónicas que definía la contrapropuesta de 10 puntos que Estados Unidos acababa de recibir de Irán como "un desastre" y "una catástrofe".

El papel de Jameneí, escondido y comunicándose a través de notas

La autorización de Jameneí para avanzar en las negociaciones fue un acto "decisivo" para alcanzar este alto el fuego, así como el papel del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, tanto en la gestión de las negociaciones como en la presión ejercida sobre los comandantes de la Guardia Revolucionaria para que aceptaran el acuerdo.

Tal es el temor del líder supremo iraní de ser asesinado por las fuerzas israelíes que recibe mensajes a través de notas que le entregan mensajeros que están al tanto de las conversaciones.

'Axios' también confirma algo que ha avanzado Trump en las últimas horas: China aconsejó a Irán que buscase una salida del conflicto. No obstante, todas las decisiones precisaban de la aprobación de Jameneí, como confirma una fuente citada por el medio: "Sin su aprobación, no habría habido acuerdo".

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, mantuvo llamadas desde Hungría para intentar avanzar en estas negociaciones con los mediadores pakistaníes. La presión aumentó cuando el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, instó a ambas partes a aceptar el acuerdo, algo que desaconsejaban a Trump aquellos que apostaban por aplicar una línea dura con Irán. Tanto es así que varias personas que habían hablado con él apenas una o dos horas antes seguían creyendo que rechazaría la oferta de alto el fuego.

Poco antes de publicar su mensaje en redes sociales, Trump habló con Netanyahu para obtener su compromiso de que respetaría el alto el fuego. Por el momento, el primer ministro israelí ya ha puesto un primer 'pero', dejando al Líbano fuera de ese alto el fuego en la región. Las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo recibieron la orden de retirarse 15 minutos después de la publicación de Trump.

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