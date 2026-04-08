El futuro de Oriente Próximo tras el acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán: las negociaciones podrían empezar el viernes

El contexto En caso de que acaben confirmándose las primeras negociaciones presenciales desde que comenzase la guerra, se espera que perfiles importantes de la Administración Trump como Steve Witkoff o Jared Kushner estén presentes en las mismas.

Tras semanas de tensiones y repercusiones económicas globales por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha anunciado un alto el fuego de dos semanas, lo que ha generado celebraciones en Teherán. Aunque el acuerdo es un avance respecto a la amenaza de Donald Trump de una catástrofe inminente, no asegura la paz total, ya que Israel continuará sus ataques en el Líbano. Pakistán, mediador en las negociaciones, ha instado a Irán y Estados Unidos a dialogar en busca de la paz. La Casa Blanca, aún sin confirmar el encuentro, mantiene conversaciones al respecto. Trump ha expresado optimismo sobre el proceso, destacando el deseo de paz de Irán.

Tras semanas de incógnitas y repercusiones económicas globales a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el acuerdo de alto el fuego parece traer un atisbo de esperanza al futuro de la región. El anuncio de una tregua de dos semanas en los ataques confirmado a pocos minutos del final del ultimátum dado por Donald Trump ha llevado a los ciudadanos de Teherán a celebrar en las calles un nuevo escenario de una guerra que todavía está lejos de acabar.

Porque sí, este acuerdo de alto el fuego es un avance respecto a la declaración hecha por el presidente de Estados Unidos este mismo martes, cuando avanzaba que "toda una civilización moriría esta noche", algo que no ha acabado ocurriendo. No obstante, este acuerdo no significa la paz total en una región en la que, por ejemplo, hemos sabido que Israel mantendrá sus ataques contra el Líbano, pese al anuncio de Pakistán de que estaríamos ante un alto el fuego en Oriente Medio.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, hablaba en un comunicado de la entrada en vigor de "un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, con efecto inmediato". En ese mensaje también emplazaba a Irán y a Estados Unidos a celebrar las primeras conversaciones presenciales en busca de la paz en Pakistán este mismo viernes, algo que todavía no ha sido confirmado.

Según el medio 'Axios', que da detalles acerca de cómo ha sido este proceso de negociación con Pakistán como mediador, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que en estos momentos "se están manteniendo conversaciones" sobre este encuentro, pero no hay nada definitivo "hasta que lo anuncien el presidente o la Casa Blanca".

¿Protagonismo para Vance?

El citado medio añade que si bien el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, ha liderado la diplomacia con Irán durante la guerra con el apoyo del vicepresidente Vance, esos roles podrían intercambiarse durante las negociaciones presenciales, considerando probable que el propio Vance encabece la delegación estadounidense.

Trump ha explicado que ha mantenido conversaciones con el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Asim Munir, con quien Vance tendría una buena relación. "¡Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que esto suceda. Ya están hartos y lo mismo ocurre con todos los demás", ha escrito el mandatario en sus redes sociales, comprometiéndose a "colaborar para descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz".

A la vista tenemos, por tanto, esas posibles primeras conversaciones presenciales en Pakistán entre Estados Unidos e Irán, dentro del complicado contexto que vive un Oriente Próximo en el que todo hace indicar que las bombas seguirán cayendo, sea en Irán o en otras zonas.

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