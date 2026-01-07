Trump exige a Venezuela que ponga fin a sus relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba

Mientras tanto... China ha denunciado lo que califica de "intimidación" por parte de EEUU y ha defendido que Venezuela es un Estado soberano con pleno control sobre sus recursos naturales.

La Administración de Donald Trump ha exigido a Venezuela, bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, que rompa relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para poder comercializar su petróleo, según ABC News. Marco Rubio, secretario de Estado, afirmó que EE.UU. presiona a Caracas debido al riesgo de insolvencia financiera si no vende sus reservas. El senador Roger Wicker confirmó que el plan busca controlar el petróleo venezolano sin desplegar tropas. La OEA, con países como Colombia y México, condenó la injerencia estadounidense. China calificó estas demandas como "intimidación", defendiendo la soberanía venezolana y criticando la violación del derecho internacional.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.

De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado.

De acuerdo con uno de ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que EE.UU. cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas.

En una entrevista con ABC News, el senador Roger Wicker confirmó que el plan se basa en el control del petróleo venezolano y aseguró que no contempla el despliegue de tropas estadounidenses.

Hasta el momento Venezuela, dirigido de forma provisional por Rodríguez, no emite comunicación oficial sobre la exigencia adelantada por Trump.

Este martes, durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), países como Colombia, Chile, México y Brasil condenaron el actuar estadounidense en Caracas y advirtieron que una injerencia de este tipo pone en riesgo la soberanía de la región.

China denuncia "intimidación" por parte de EEUU

China ha denunciado lo que califica de "intimidación" por parte de Estados Unidos al supuestamente exigir a Venezuela que rompa sus relaciones económicas con Pekín como condición para explotar y comercializar su petróleo, y ha defendido que el país sudamericano es un Estado soberano con pleno control sobre sus recursos naturales.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning ha afirmado en rueda de prensa que Venezuela "es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio", al ser preguntada por las informaciones publicadas por la cadena estadounidense ABC News sobre supuestas exigencias de Washington a Caracas.

Mao ha calificado esa supuesta presión como un "uso descarado de la fuerza" y ha sostenido que la pretensión de que Venezuela disponga de sus recursos energéticos conforme a un enfoque de "Estados Unidos primero" constituye "un caso típico de intimidación", que "viola gravemente el derecho internacional", "infringe de manera seria la soberanía de Venezuela" y "perjudica los derechos del pueblo venezolano".

"China condena firmemente este comportamiento", ha subrayado la portavoz, quien ha añadido que "debe enfatizarse que los derechos e intereses legítimos de China y de otros países en Venezuela deben ser protegidos".

La portavoz ha reiterado asimismo la posición de Pekín en defensa de la cooperación económica entre Estados soberanos y ha recalcado que China "siempre ha llevado a cabo intercambios y cooperación con otros países sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco".

Las declaraciones de Mao se producen en un contexto de creciente tensión internacional tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos y en medio de un intenso debate diplomático sobre la legalidad del uso de la fuerza y la gestión de los recursos energéticos venezolanos.

