El ataque estadounidense a Venezuela pone el foco en Rusia: ¿neutralidad o romperán relaciones con Washington?

Estados Unidos ha decidido mover la ficha definitiva en su disputa contra Venezuela en un ataque que ha culminado con la detención de Nicolás Maduro. Una jugada que hace escalar la tensión internacional porque importa saber cómo van a actuar otros líderes a raíz de los actos estadounidenses. Y especialmente uno de ellos, Vladimir Putin, el mismo que hace solo unos días advertía a Donald Trump de no cometer ningún "error fatal".

El líder venezolano confiaba en contar con el apoyo ruso para disuadir un ataque de Trump, pero a la hora de la verdad no ha habido ni rastro de los misiles antiaéreos ni de la supuesta presencia militar rusa en Venezuela. Y esto señala directamente al que había sido, hasta ahora, el principal respaldo internacional de Nicolás Maduro. Ese sobre el que el propio presidente presumía hace pocas semanas.

No obstante, después de trasladarle en repetidas ocasiones ese apoyo, Vladimir Putin observa la crisis con sus colaboradores a puerta cerrada. La única manifestación por el momento de Moscú es que condena lo que considera un acto de agresión armada "de motivos injustificables", ya que no se creen las acusaciones estadounidenses sobre el narcotráfico. "Ya han criticado la acción calificándola como agresión imperialista injustificable", explica Ricardo Marquina, corresponsal de laSexta experto en Rusia.

Estas horas resultan claves porque Putin, que en la última semana ha hablado dos veces con Trump en mitad de las conversaciones sobre el futuro de la guerra de Ucrania, se encuentra valorando si Venezuela merece o no una ruptura con Washington.

Los que sí se han manifestado más claramente han sido el resto de aliados venezolanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán califica de grave violación de la paz y la seguridad regionales e internacionales el ataque. Unas consecuencias sobre el sistema que apuntan también a China, que denuncia que apenas unas horas antes del ataque una delegación suya había aterrizado en Venezuela para conversar con el presidente.

Pero de momento, tanto ellos como el resto de aliados geopolíticos se mantienen en el terreno diplomático.

