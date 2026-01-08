Cientos de personas protestan en EEUU tras el asesinato de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

¿Qué ha pasado? La víctima, de 37 años, viuda y con un niño de seis, estaba en su coche cuando uno de los agentes la disparó. En el lugar, los manifestantes han exigido que el responsable sea imputado y juzgado.

Cientos de personas han protestado en varias ciudades de EE.UU. por la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, a manos de agentes del ICE en Minneapolis. La vigilia en su honor se realizó en el lugar del incidente, donde fue disparada mientras estaba en su coche. Los manifestantes exigieron que el responsable sea juzgado, coreando consignas contra el ICE. Kamala Harris y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han criticado la actuación del ICE y han pedido una investigación justa. Por su parte, Donald Trump y Kristi Noem han defendido la acción de los agentes, alegando defensa propia.

Cientos de personas han salido a las calles en varias ciudades de EEUU para protestar por la muerte de una mujer a manos de los agentes del ICE de Donald Trump en Minneapolis, en el estado de Minnesota. La actuación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha derivado en duras acusaciones por parte de las autoridades locales contra este organismo y contra la propia Casa Blanca, que ha defendido el proceder de estos efectivos.

Ha sido Minneapolis el escenario de la vigilia en honor a la fallecida. En honor a Renee Nicole Good, mujer de 37 años y viuda con un hijo de seis. La concentración se ha realizado en el punto en el que el agente la disparó, estando ella dentro de su coche durante un operativo.

"Díganlo una vez, díganlo dos veces. No aceptaremos al ICE", han coreado los presentes, que han portado carteles en los que se podía leer "Fuera el asesino ICE de nuestras calles" denunciando así la actitud de estos agentes y reclamando que el responsable de los disparos sea imputado y juzgado por la muerte de Good.

En ese sentido, una de las personas que ha tomado la palabra en la concentración ha asegurado que no temen ni a Trump ni a decir "que le jodan al ICE", en frases tras las que los allí presentes han coreado el nombre de la víctima.

Las concentraciones se han replicado en otras ciudades del país, entre las que se está Miami, lugar donde Donald Trump tiene su residencia en Mar-A-Lago. Ante este hecho, Kamala Harris, exvicepresidenta y antigua candidata demócrata al Gobierno del país, ha afirmado que "la explicación de la administración Trump es pura luz de gas".

"Es más que necesaria una investigación a nivel estatal. Los agentes del ICE han tiroteado y matado a una mujer en un incidente impactante en Minneapolis", ha expresado en redes sociales, donde ha alabado el discurso de Tim Walz, el gobernador demócrata de Minnesota, sobre la labor de las autoridades para "garantizar que haya una investigación justa".

Horas antes, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, había exigido al ICE que "se largasen" de la ciudad. "No están aquí para generar seguridad. Visto el vídeo todo eso es una estupidez. Fue un agente usando su poder de manera imprudente y matando a una persona", ha afirmado.

El primer edil hizo referencia al vídeo publicado en redes, en donde se ve a la mujer tratando de dar marcha atrás después de que varios agentes se acerquen al vehículo y gira el volante para alejarse de ellos. Uno de ellos trata de abrir la puerta por la fuerza, momento en el que otro dispara contra ella.

"Los agentes del ICE están desgarrando familias y sembrando el caos en las calles. Están intentado presentar esto como un acto de autodefensa", ha expuesto Frey.

En ese sentido, ha mandado un mensaje a la población de Minneapolis: "Somos mejores que un grupo de agentes del ICE desplegados en ciudades del país. Vamos a hacer frente a ese odio con amor; a esa desesperación con esperanza; a la injusticia con justicia constitucional".

"Para ser claros, esto es lo que quiere el Gobierno federal. Quiere una excusa para entrar y mostrar una fuerza que creará más caos y desesperación", ha concluido el alcalde de la ciudad de Minnesota.

Trump defiende al ICE

Mientras, Donald Trump ha defendido la actuación de los agentes, afirmando que la fallecida "se comportó de forma agresiva, obstruyendo y resistiéndose": "Luego ha atropellado de forma violenta, deliberada y cruel a un agente del ICE, que parece haber disparado en defensa propia. Se está analizando la situación en su totalidad. La izquierda radical amenaza, agrede y ataca a las fuerzas de seguridad a diario".

Del mismo modo se ha expresado Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, que ha dicho que la muerte de Good "era inevitable". "Los agentes se acercaron al vehículo y en repetidas ocasiones repitieron que saliera del coche. Ella se negó", ha contado.

"La mujer convirtió su vehículo en un arma e intentó atropellar a una gente, que realizó disparos defensivos. Usó su entrenamiento para salvar su vida y la de sus colegas", ha afirmado Noem.

