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Era Trump

Trump exhibe una gorra con la palabra "veto" en el Despacho Oval tras la derrota electoral

Los detalles Los demócratas podrán bloquear buena parte de la agenda legislativa de Trump tras obtener mayoría en las dos cámaras, pero el presidente mantiene la capacidad de vetar las leyes aprobadas en el Congreso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a una gorra con la palabra "veto" en el Despacho Oval. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a una gorra con la palabra "veto" en el Despacho Oval.AP Photo/Alex Brandon
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó una gorra con la palabra "veto" sobre su escritorio en el Despacho Oval, un mensaje que ya había anticipado en una fotografía publicada en sus redes sociales la noche electoral cuando su partido sufrió un revés ante los demócratas en las legislativas.

La gorra del mandatario refuerza el mensaje que dio la noche electoral, cuando durante una entrevista antes del cierre de las urnas dijo tener un "poder supremo" que resumió con la palabra "veto", una facultad del presidente para bloquear las leyes aprobadas por el Congreso que, tras las elecciones del martes, tendrá una mayoría demócrata a partir de enero.

La prenda roja con el mismo estilo que las utilizadas por Trump durante sus campañas electorales, con su nombre o con el logo del movimiento MAGA, es una advertencia del mandatario ante el nuevo periodo legislativo.

En la Cámara de Representantes, las proyecciones de los principales medios sitúan al partido en torno a los 250 escaños, frente a menos de 180 para los republicanos, mientras que en el Senado los demócratas alcanzaron 54 de los 100 asientos.

La nueva mayoría permitirá a la oposición bloquear buena parte de la agenda legislativa de Trump e impulsar investigaciones sobre su Administración.

El resultado supone un revés para el presidente, que durante la campaña pidió a sus seguidores votar pensando en él, aunque después se desmarcó de la derrota alegando que su nombre no figuraba en las papeletas.

Las encuestas apuntaron al coste de la vida, especialmente el precio de la gasolina, y al rechazo a la guerra de Irán como algunos de los factores que marcaron el voto. Ante el nuevo escenario político, Trump ha advertido de que utilizará su poder de veto para bloquear las iniciativas legislativas que apruebe el Congreso.

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