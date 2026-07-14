Irán responde a la amenaza de Trump de convertirse en "guardián" de Ormuz y asegura que no cederá "ni un ápice" tras cerrar el estrecho

El contexto El presidente estadounidense aseguró que cobraría un impuesto de un 20% de la carga transportada a los barcos que pasasen por el enclave por garantizar su seguridad.

Teherán se mantiene firme en no ceder "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, en respuesta al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de restablecer el cerco naval sobre Irán y asumir el rol de "guardián" del paso marítimo crucial para el comercio mundial. El portavoz del Ejército iraní, general Mohamad Akraminia, ha declarado que el estrecho no se reabrirá mediante guerra o ataques de EE.UU., sino con el respeto a los derechos iraníes. La tensión aumentó tras el cierre del estrecho por la Guardia Revolucionaria y ataques a petroleros y bases estadounidenses. Trump propuso un impuesto del 20% por la seguridad en Ormuz.

No ceder "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz. Es la postura de Teherán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado el restablecimiento del cerco naval sobre la costa de Irán, asumiendo también en público el papel de "guardián" del paso marítimo del que depende buena parte del comercio mundial. "Las Fuerzas Armadas no cederán ni un ápice sobre el estrecho de Ormuz", ha afirmado este martes el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohamad Akraminia, en declaraciones a la agencia de noticias local 'Tasnim'.

El representante castrense ha reafirmado que "el estrecho de Ormuz nunca será reabierto mediante la guerra, la agresión o los ataques de Estados Unidos" y ha recalcado que la "única vía" para que los barcos vuelvan a circular libremente por el enclave es "el respeto a los derechos del pueblo iraní".

Estas palabras llegan 48 horas después de que el pasado domingo la Guardia Revolucionaria de Irán anunciase un nuevo cierre del estrecho de Ormuz "hasta el fin de la interferencia de Estados Unidos en la región", alertando de que cualquier intento de reabrir la ruta por la fuerza recibirá una respuesta militar.

El último de esos ataques se ha lanzado durante la pasada madrugada contra dos petroleros con bandera de los Emiratos Árabes Unidos, causando un muerto y ocho heridos. Además, Irán también ha lanzado misiles contra bases estadounidenses en Baréin, Emiratos Árabes, Qatar, Omán, Jordania y Kuwait.

Trump promete un 'peaje' del 20%

En el mismo anuncio en el que Trump aseveró que se convertiría en "guardián" del estrecho, el líder republicano anticipó que EEUU cobraría un impuesto de un 20% de la carga transportada a los barcos que pasasen por el enclave por garantizar su seguridad. Además, defendió que ese proceso comenzaría de inmediato y que Washington no estaba dispuesto a proteger gratuitamente a aquellos países que se beneficien del libre tránsito por Ormuz.

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