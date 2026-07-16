Zelenski afronta una crisis interna: los ucranianos se manifiestan en Kyiv contra el cese del ministro de Defensa

Los detalles Mijailo Fédorov es considerado por los ucranianos como el artífice de los logros en el frente contra Rusia. Muchos de los manifestantes consideran que Zelenski ha cesado a su ministro de Defensa por miedo a que le opaque su popularidad.

Este jueves, Ucrania enfrenta una nueva crisis interna tras la decisión del presidente Volodímir Zelenski de cesar a su ministro de Defensa, Mijailo Fédorov. Esta medida ha generado protestas masivas en todo el país, especialmente en la capital, donde los manifestantes se congregaron cerca del lugar de trabajo de Zelenski. Los ciudadanos exigen una reconsideración, argumentando que Fédorov ha logrado excelentes resultados en la guerra contra Rusia, impulsando reformas y modernizando el Ejército con tecnología avanzada, como el uso masivo de drones. Algunos creen que Zelenski teme la popularidad de Fédorov, mientras que otros sugieren resistencias internas a sus medidas pro transparencia.

Este jueves, en Ucrania ha nacido una nueva crisis interna. Su presidente, Volodímir Zelenski, ha decidido cesar a su ministro de Defensa, visto por los ciudadanos como el artífice de los buenos resultados recientes en la guerra contra la Rusia de Vladímir Putin. La respuesta: miles de ucranianos han salido a las calles para protestar por esta decisión.

Han sido muchos los que han mostrado su descontento y han exigido a Zelenski que reconsidere la decisión de despedir al ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov. De hecho, la protesta más multitudinaria se ha producido en la capital, donde los manifestantes se congregaron frente al Teatro Iván Frankó. Una ubicación muy cercana al edificio en el que tiene Zelenski su lugar habitual de trabajo.

"Sencillamente no entendemos por qué, sin ninguna explicación, se prescinde del ministro", ha relatado una joven que trabaja en proyectos de consultoría en el sector público. "En medio año en el cargo, ha mostrado excelentes resultados y ha hecho importantes reformas. La situación difícil en la que se encuentra Rusia es resultado sobre todo del trabajo de este ministro", ha asegurado otro joven funcionario del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania.

Fédorov juró el cargo como titular de Defensa en enero de 2026. Ahora, los que protestan consideran que Zelenski tiene miedo de verse amenazado por la popularidad que ha cosechado Mijailo Fédorov, por sus logros en el frente contra Rusia.

A sus 35 años, Mijailo Fédorov, el hasta ahora ministro de Defensa, es el gran abanderado de una revolución tecnológica en el Ejército ucraniano que empezó al principio de la guerra, entre otras cosas con la compra masiva de drones que impulsó cuando dirigía el Ministerio de Transformación Digital.

Otro motivo para la salida de Fédorov del Ministerio de Defensa, justo cuando Ucrania atraviesa su mejor momento en la guerra desde al menos 2023, podría ser la resistencia a los cambios y a las medidas pro transparencia y anticorrupción de mandos de formación soviética como el mismo comandante en jefe del Ejército, el general Oleksandr Sirski.

Fédorov se ha apuntado tantos en la guerra contra Putin como la multiplicación del número de drones que utiliza a diario el Ejército ucraniano, uno de los factores que ha permitido a las fuerzas de Kyuv dejar de perder territorio este año, rompiendo la dinámica negativa que Rusia había logrado imponer desde la contraofensiva ucraniana fallida del verano de 2023.

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