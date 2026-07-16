Grecia protege su ecosistema y prohíbe chiringuitos, tumbonas y sombrillas en 251 playas

Una mujer lee un libro en la playa de Kavouri, al sur de Atenas, Grecia

¿Por qué es importante? El Gobierno de Grecia mantiene su apuesta de elevar el número de playas protegidas respecto al año pasado, cuando las situaron en 238. La prohibición afecta también a equipos de sonido a alto volumen y quioscos.

Grecia refuerza su compromiso con la preservación del ecosistema al incrementar el número de playas 'vírgenes' protegidas, donde están prohibidos chiringuitos y otros elementos que alteren el entorno. El gobierno griego ha elevado a 251 el número de playas protegidas, un aumento significativo respecto a 2024, cuando se protegieron 198 playas. Estas medidas buscan resguardar playas con valor estético, geomorfológico o ecológico, así como preservar hábitats y especies. Muchas de estas playas se encuentran en la Red Ecológica Europea Natura 2000, que protege la biodiversidad europea y busca detener la pérdida de biodiversidad en el continente.

La apuesta de Grecia por preservar su ecosistema sigue afianzándose, aumentando cada año el número de playas 'vírgenes' en las que no se pueden instalar chiringuitos, tumbonas, quioscos, sombrillas y/o equipos de sonido a alto volumen. En su última actualización, el Gobierno heleno ha aumentado a 251 el número de playas protegidas, una cifra que ha aumentado significativamente en los últimos años.

Para que nos hagamos una idea, en 2024 se aumentó el número de playas vírgenes a 198. Ahora habrá 53 playas protegidas más. Según la agencia nacional de noticias de Grecia, la enmienda busca proteger las playas que poseen un valor estético, geomorfológico o ecológico particular, así como preservar los tipos de hábitats y las especies de flora y fauna que se encuentran en ellas.

En particular, se aumentan el número de litorales y playas dentro de las áreas incluidas en la Lista Nacional de Áreas de la Red Ecológica Europea Natura 2000, en las que ahora está prohibido otorgar el simple uso, así como cualquier otra acción que pueda poner en peligro su morfología y su integridad en términos de sus funciones ecológicas.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España, Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, una red que consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad.

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