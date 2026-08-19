Trump dice que prevé reunirse con Kim Jong-un antes de que acabe el año

Los detalles Según publica 'The Wall Street Journal', el presidente estadounidense estaría presionando a sus asesores para organizar una nueva reunión con el líder norcoreano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando a sus asesores para organizar una nueva reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, este mismo otoño, según publica el diario 'The Wall Street Journal' (WSJ). De acuerdo con el medio, el mandatario ha discutido en privado la posibilidad de concertar el encuentro durante su próximo viaje a Asia.

Funcionarios estadounidenses indicaron al WSJ que la cumbre podría materializarse en noviembre, coincidiendo con la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

El periódico subraya que el deseo de Trump de entablar un nuevo diálogo de alto nivel con el dictador norcoreano responde a su búsqueda de un logro histórico en política exterior, especialmente en un momento en el que la victoria en Irán sigue estancada.

El lunes, Trump mandó callar en varias ocasiones a la corresponsal de la cadena CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, cuando la periodista intentaba preguntarle por sus recientes contactos con el líder de Pionyang y por la decisión de reducir la escala de las maniobras militares entre Washington y Seúl.

Trump interrumpió a Holmes mientras formulaba sus preguntas y la calificó de "ruidosa" y "bulliciosa", además de acusarla de hacer "noticias falsas". La periodista trataba de saber por qué Kim no se había pronunciado públicamente sobre el anuncio de Trump de reducir la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

Ante la insistencia de Holmes, el mandatario aseguró que Kim sí había respondido a los mensajes que le ha enviado y que los intercambios entre ambos están siendo "muy positivos", aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas comunicaciones.

Trump anunció el pasado domingo en redes sociales que el Pentágono reduciría la escala de los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur porque, a su juicio, esas maniobras envían un mensaje inadecuado a Corea del Norte, un país que consideró "respetuoso" durante sus mandatos.

Trump se reunió en tres ocasiones con Kim durante su primer mandato (2017-2021) para intentar alcanzar un acuerdo que condujera a la desnuclearización de la península coreana.

Las negociaciones terminaron sin acuerdo después de que el entonces presidente considerara insuficiente la propuesta de Pionyang, que posteriormente estrechó sus vínculos con Rusia.

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