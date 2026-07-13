Los detalles En la reunión de la Coalición de Voluntarios en París, los aliados han apostado por una cúpula de hierro que defienda Europa de la amenaza rusa al margen de los Estados Unidos.

Europa está en proceso de un despertar estratégico bajo la amenaza rusa y las fluctuaciones políticas de Trump. El presidente francés, Emmanuel Macron, destaca que el continente ya ha comenzado su rearme. El objetivo es reducir la dependencia de Estados Unidos y desarrollar un escudo antimisiles que proteja Europa, similar a una cúpula de hierro. En París, 27 jefes de Estado y de Gobierno, junto con Zelenski, se reunieron para formar la Coalición Antibalística. Esta coalición busca establecer una cooperación militar industrial conjunta e innovar tecnológicamente. El Kremlin, representado por Dimitri Peskov, observa de cerca estos desarrollos europeos.

Bajo la sombra de la amenaza rusa y los vaivenes trumpistas, Europa atiende a su despertar estratégico. "Cumplimos nuestros compromisos. Ya habíamos comenzado nuestro rearme", afirma el presidente de Francia Emmanuel Macron.

Rearmarse con un objetivo: depender menos de Estados Unidos y desarrollar un gran escudo antimisiles de defensa aérea que proteja el territorio continental. Una especie de cúpula de hierro, pero a la europea.

De esto, han hablado esta tarde en París 27 jefes de Estado y de Gobierno en la primera reunión de trabajo de la Coalición de Voluntarios de Ucrania. Con Zelenski, como voz de la experiencia adquirida por la guerra.

Una reunión donde se ha creado la llamada Coalición Antibalística. El objetivo es sentar las bases de una cooperación militar industrial conjunta e innovar tecnológicamente.

"Por supuesto, vigilaremos la reunión muy de cerca", asegura Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. Un nuevo impulso por un brazo europeo de defensa empezando por el cielo.

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