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Coalición de Voluntarios en París

Los aliados hacen frente común por una defensa aérea europea al margen de EEUU

Los detalles En la reunión de la Coalición de Voluntarios en París, los aliados han apostado por una cúpula de hierro que defienda Europa de la amenaza rusa al margen de los Estados Unidos.

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Bajo la sombra de la amenaza rusa y los vaivenes trumpistas, Europa atiende a su despertar estratégico. "Cumplimos nuestros compromisos. Ya habíamos comenzado nuestro rearme", afirma el presidente de Francia Emmanuel Macron.

Rearmarse con un objetivo: depender menos de Estados Unidos y desarrollar un gran escudo antimisiles de defensa aérea que proteja el territorio continental. Una especie de cúpula de hierro, pero a la europea.

De esto, han hablado esta tarde en París 27 jefes de Estado y de Gobierno en la primera reunión de trabajo de la Coalición de Voluntarios de Ucrania. Con Zelenski, como voz de la experiencia adquirida por la guerra.

Una reunión donde se ha creado la llamada Coalición Antibalística. El objetivo es sentar las bases de una cooperación militar industrial conjunta e innovar tecnológicamente.

"Por supuesto, vigilaremos la reunión muy de cerca", asegura Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. Un nuevo impulso por un brazo europeo de defensa empezando por el cielo.

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