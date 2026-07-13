Trump bombardea por tercer día consecutivo objetivos en Irán tras anunciar un nuevo bloqueo en Ormuz

¿Qué han dicho? "A las 4.45 horas (10:45 en horario peninsular), el Mando Central de EEUU comenzó a lanzar, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán, por orden del comandante en jefe", han explicado en un comunicado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva en Oriente Medio, autoproclamándose "guardián" del estrecho de Ormuz, bloqueándolo y cobrando un 20% de tasa por la carga transportada. A pesar de ello, ha ordenado una nueva oleada de bombardeos contra Irán, sumando tres noches consecutivas de ataques. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos confirmó los bombardeos, argumentando que buscan degradar la capacidad iraní para atacar a civiles y al transporte marítimo. En respuesta, Irán ha advertido que reaccionará severamente a cualquier perturbación y considera que la cooperación con EE.UU. es una amenaza a su soberanía.

Parece que ni autoproclamándose "guardián" de Ormuz, en nombre de Estados Unidos, su presidente está tranquilo o se siente ganador en esta guerra que él mismo empezó en Oriente Medio. No le ha valido con anunciar que desde este martes el estrecho de Ormuz estará de nuevo bloqueado para todos los barcos y que, de paso, piensa cobrar una tasa del 20% de la carga transportada. Porque esto a EEUU le cuesta dinero. Ahora, ha vuelto a bombardear Irán y ya van tres noches consecutivas.

Nada más caer la noche de este lunes, el Ejército de Estados Unidos ha iniciado una nueva ola de ataques. Solo unas horas antes, lanzaba una de sus típicas amenazas a los iraníes y hablaba de "golpear fuerte" al país. Según ha anunciado la televisión iraní, se han escuchado al menos dos explosiones en la isla de Kish. También ien la zona occidental de Bandar Abbas.

Tras ello, ha sido el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) el que ha confirmado esta nueva oleada de ataques "A las 4:45 horas (10:45 en horario peninsular), el Mando Central de EEUU comenzó a lanzar, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán, por orden del comandante en jefe", han explicado en un comunicado.

"Estos ataques continuarán imponiendo un alto coste a las fuerzas iraníes y degradando su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", sentencia el Ejército de Trump.

Y como bien dice la nota oficial, los bombardeos responden al mandato de Trump, el presidente que en una entrevista con el canal conservador 'Salem News Channel' aseguró que Estados Unidos "golpeará" a Irán "muy fuerte" en la noche de este lunes y también durante la jornada del martes.

"No hay nada que ellos puedan hacer al respecto. No tienen nada. No tienen otra cosa que bocas grandes. Los conozco y están totalmente locos", ha dicho.

Por su parte, el Ejército iraní ha subrayado que las fuerzas armadas de la República Islámica "reaccionarían con severidad" ante cualquier "perturbación e inseguridad" que provoquen las unidades estadounidenses en el paso de buques mercantes y petroleros, fuera de las rutas designadas por Irán y sin autorización de las Fuerzas Armadas iraníes. Además, han atacado con drones y misiles objetivos estratégicos estadounidenses en Kuwait, sin olvidar que ha reivindicado un ataque con misiles de crucero contra un "buque enemigo estadounidense".

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que sus defensas aeroespaciales han destruido un dron estadounidense MQ1 en el estrecho de Ormuz, según ha recogido la agencia de noticias estatal 'IRNA'.

El Comando Unificado Khatam al-Anbia también ha advertido a los países de la región de que cualquier cooperación logística o apoyo a las unidades del ejército estadounidense será considerado por la República Islámica como "una guerra contra la soberanía y la seguridad nacional de Irán", que la responsabilidad de "cualquier situación de inseguridad y de la propagación de la guerra en la región" recaerá sobre EEUU y los países que cooperen con el ejército estadounidense.

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