Trump vs Delcy, diferentes discursos tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

El contexto Tras la captura de Nicolás Maduro, se abre el debate sobre quién gobernará Venezuela. El Tribunal Supremo señala a Delcy Rodríguez, mientras Estados Unidos condiciona su postura y Donald Trump afirma que ya hay contactos con la actual vicepresidenta venezolana.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Venezuela ha pedido que Delcy Rodríguez asuma la presidencia. Estados Unidos ha manifestado que no enviará tropas si Rodríguez sigue sus directrices. Donald Trump afirmó que su gobierno está en contacto con Rodríguez para "hacer Venezuela grande otra vez", destacando su disposición para colaborar. No obstante, Rodríguez ha criticado el ataque estadounidense y exigido la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, insistiendo en que Maduro es el único presidente legítimo del país. La vicepresidenta ha solicitado su regreso inmediato a Venezuela.

Una de las principales incógnitas tras la captura de Nicolás Maduro es quién asumirá ahora el poder en Venezuela. El Tribunal Supremo del país ha exigido que Delcy Rodríguez tome posesión de la presidencia.

Por su parte, Estados Unidos advirtió este viernes que no desplegará tropas en el país si ella, Delcy Rodríguez, hace lo que ellos quieren.

Durante su comparecencia ante los medios, Donald Trump aseguró que su Gobierno ya estaba en contacto con la vicepresidenta para "hacer Venezuela grande otra vez". Trump, señala que en sus conversaciones con Delcy esta se mostraba dispuesta a hacer "lo necesario" para llevar a cabo la idea de Trump

Sin embargo, las declaraciones de Delcy Rodríguez se alejan de las del presidente estadounidense. La vicepresidenta ha condenado el ataque estadounidense y ha pedido a Donald Trump la liberación de Nicolás Maduro y a su esposa. Además, de su regreso inminente a Venezuela.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Es el único presidente de Venezuela, hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro", llega a decir la vicepresidenta venezolana ante los medios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí