Alvin K. Hellerstein, el juez de 92 años que procesará a Nicolás Maduro en Estados Unidos

Una simpatizante del oficialismo sostiene un cartel con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de ser capturado por Estados Unidos en Venezuela

Nombrado por Bill Clinton en 1998 y se convirtió en juez superior en 2011. Ha dirigido importantes juicios en Estados Unidos, como varios derivados del 11S, una demanda contra Harvey Weinstein y ahora, el caso contra Nicolás Maduro.

Tiene 92 años y fue nombrado por Bill Clinton en 1998. Su extensa trayectoria en la carrera judicial estadounidense lo ha llevado a ser quien dirigirá el juicio contra Nicolás Maduro, acusado, entre otros delitos, de narcoterrorismo: hablamos de Alvin Kenneth Hellerstein, abogado y jurista y desde 2011 juez superior en el tribunal federal del distrito sur de Nueva York. Es judío ortodoxo, licenciado en Artes y en Derecho, y su carrera judicial comenzó en el mismo tribunal donde ahora ejerce de juez superior, en los años cincuenta, como asistente legal del juez Edmund Palmieri.

Hellerstein ha pasado por el Ejército, por la abogacía privada y por la Junta de Educación Judía, y en 1998 fue el expresidente Bill Clinton el que lo nominó para ser juez. El Senado de Estados Unidos lo confirmó como juez el 21 de octubre del mismo año, por unanimidad, cargo que asumió un día después. No fue hasta enero de 2011 cuando ascendió a juez superior del tribunal.

A lo largo de su carrera, ha presidido muchos de los grandes casos judiciales de Estados Unidos. En 2003, Hellerstein aceptó un caso contra tres aerolíneas, las empresas de seguridad aeroportuaria de Pinkerton, los propietarios del World Trade Center y el fabricante de aviones Boeing a raíz de los atentados del 11S: las aseguradoras del WTC habían presentado una demanda alegando que una negligencia de las compañías aéreas y de seguridad habían permitido el secuestro de los aviones. En 2006, desestimó la última demanda pendiente por daños materiales contra la ciudad de Nueva York, a quien varias aseguradoras habían solicitado el reembolso de los gastos derivados del WTC.

En 2004, Hellerstein adelantó que denegaría la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para retrasar la revisión sobre la publicación de cientos de archivos de la CIA relacionados con Irak. Un año después, ordenó que se publicaran cuatro vídeos de la cárcel de Abu Ghraiv y decenas de fotografías que sacaron a la luz los abusos a prisioneros iraquíes; después vinieron más fotos. En 2017, también ordenó la publicación de otros documentos gubernamentales sobre torturas.

Hellerstein también presidió una demanda federal en el caso de Harvey Weinstein: en abril de 2019 descartó 17 demandas del caso, pero permitió que se procediera a juicio el caso.

