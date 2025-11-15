Trump, decidido a demandar a la BBC por su discurso editado: dice que le exigirá entre 1.000 y 5.000 millones de dólares

¿Por qué es importante? Reclamando esta millonaria suma, el presidente de Estados Unidos lanza una amenaza velada a otros medios de comunicación.

Donald Trump planea demandar a la BBC por emitir una versión editada de su discurso. A pesar de las disculpas de la cadena británica, Trump exige entre 1.000 y 5.000 millones de dólares y podría presentar la denuncia la próxima semana. El expresidente, en declaraciones a un periodista de 'The Telegraph', acusó a la BBC de manipular sus palabras y felicitó al medio por exponer las "fake news". La controversia llevó a la dimisión del director general de la BBC y a una disculpa pública, aunque la cadena niega fundamento para una demanda.

Donald Trump está decidido a demandar a la 'BBC', a la que pretende reclamar una suma milmillonaria por emitir una versión editada del discurso que alentó el asalto al Capitolio del 6 de octubre de 2021. Así lo ha manifestado en las últimas horas, a pesar de las disculpas de la cadena pública británica. "Les vamos a demandar", ha aseverado el presidente estadounidense, que ha adelantado que pedirá a la BBC entre 1.000 y 5.000 millones de dólares y que presentará esa denuncia "probablemente" la próxima semana.

"Creo que tengo que hacerlo. Incluso han admitido que hicieron trampa", ha aseverado Trump. Unas declaraciones que el mandatario republicano ha realizado a bordo del Air Force One, antes de dirigirse a Palm Beach para pasar el fin de semana. Lo ha hecho, justamente, a preguntas de un periodista de 'The Telegraph', precisamente el medio que publicó el memorándum interno de la corporación británica en el que se desvelaba que el discurso de Trump había sido emitido de forma fragmentada.

Así, Trump ha felicitado al periodista, asegurando que su medio "ha hecho un gran servicio" para "exponer de qué van las 'fake news'". "Cambiaron las palabras que salían de mi boca", ha aseverado. En realidad, lo que ocurrió es que la 'BBC' emitió fragmentos del discurso original de Trump juntos, de tal manera que parecía que animaba de forma explícita a asaltar el Capitolio.

Así, la frase original "vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas", quedó así: "Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos como demonios". Una polémica que ha provocado la dimisión del director general de la 'BBC' y de la responsable de Informativos de la cadena, que emitió el jueves una disculpa pública, entre amenazasdel equipo legal del mandatario estadounidense.

En un comunicado, la 'BBC' se disculpó por el episodio del programa Panorama que "unió fragmentos de un discurso" y anunció que no se volverá a emitir, pero descartó indemnizar a Trump: "Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se editó el vídeo, discrepamos rotundamente de que exista fundamento para una demanda por difamación". Esas disculpas, al parecer, no son suficiente para Trump, quien, de paso, envía así un aviso a otros medios de comunicación.

