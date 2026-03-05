Pedro Rodríguez explica por qué ha cesado Trump a Kristi Noem: "No ha sido capaz de defenderle y eso ha sido el beso de la muerte"

Pedro Rodríguez analiza el cese de Kristi Noem, la responsable del ICE, como secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En este vídeo, señala la importancia de esta decisión y los posibles motivos de Donald Trump.

Donald Trump ha tomado la decisión de cesar a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Hasta hoy, Noem era también la responsable del ICE, la policía migratoria de Trump, y por tanto la responsable de las redadas contra inmigrantes en Minnesota en las que murieron tiroteadas Renée Good y Alex Pretti.

Pedro Rodríguez señala en el vídeo sobre estas líneas la importancia de este cese, ya que supone el primero de un miembro del gabinete en este segundo mandato de Trump.

Los motivos, explica el experto en relaciones internacionales, es que esta semana había dos audiencias en el Congreso "y ella no ha sido capaz de defender al presidente". "Eso ha sido el beso de la muerte", afirma.

