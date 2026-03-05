El PP difunde el bulo de que Robles dijo al embajador de EEUU "estoy con Trump" cuando en realidad fue un "estoy cómoda"

¿Por qué es importante? Es la muestra evidente del caos que hay en el PP para fijar su posición sobre los ataques de Trump mientras intentan chocar con el discurso del Gobierno.

Tras una reunión entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de EE.UU. en España, Benjamín León, se difundió un vídeo en redes sociales que generó controversia. Se acusó a Robles de afirmar que apoyaba a Donald Trump, cuando en realidad, según el Gobierno, dijo que estaba "cómoda". El PP, sin embargo, adoptó la versión errónea para criticar al Gobierno, generando confusión. El secretario general del PP, Miguel Tellado, y otros líderes del partido, como Isabel Díaz Ayuso, han usado este bulo para atacar al Ejecutivo, lo que ha sido calificado por el Gobierno como una manipulación de la realidad.

Nada más terminar la reunión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el nuevo embajador de Estados Unidos (EEUU) en España, Benjamín León, empezó a circular en redes un vídeo con audio ambiente, el audio que se grabó con la cámara mientras ambos charlaban antes de empezar la reunión. Se difundió el bulo, la mentira, de que ahí Robles aseguraba que ella estaba con el presidente estadounidense, Donald Trump. Pero Defensa ha confirmado que lo que dice es que está cómoda. Aunque al PP le ha dado igual y han comprado la mentira de que apoyaba a Trump.

En los instantes previos a que diera comienzo la reunión entre la ministra de Defensa y el embajador de EEUU en España, ambos posaron y charlaron distendidamente sobre la temperatura de la sala. "¿Sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción", se escucha decir a Robles. Y al final del vídeo se capta esto dicho por la ministra: "No, no. Yo estoy... Lo que pasa que a veces aquí...".

Se trata de un comentario casi ininteligible en el que, según fuentes del Gobierno, Robles dijo "estoy cómoda". Pero el PP prefiere una versión distinta. "No, no. Yo estoy con Trump. Lo que pasa que a veces aquí la gente...", dicen que afirmó. Así han hecho suyo un bulo que circulaba por redes con la intención de desacreditar al Gobierno. Y no solo lo airean en redes, también frente a las cámaras.

"Dicen una cosa, pero hacen la contraria. Que le pregunten a la ministra de Defensa. Decía que 'yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente...'. ¿La gente qué, Margarita?", ha pronunciado el secretario general del PP, Miguel Tellado, este jueves desde Ávila. La ministra ha negado rotundamente estas afirmaciones: "Como siempre el PP hace un tipo de política que debería darle vergüenza".

El Gobierno ha dicho que los de Feijóo intentan distorsionar la realidad. "Está habiendo un intento de manipulación de una conversación que no se produjo", ha defendido María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Es la muestra evidente del caos que hay en el PP para fijar su posición sobre los ataques de Trump mientras intentan chocar con el discurso del Gobierno. "¿No a la guerra? Claro que no a la guerra. Pero tampoco 'no a la guerra civil española' que es la que ustedes alimentan cada día", expresó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y este no ha sido el alegato más sorprendente, ya que también agregó: "¿No a la dictadura? Por supuesto, a ninguna dictadura. Ni a la comunista ETA que es otra dictadura". Sí, han oído bien, ha dicho que ETA es una dictadura. Por eso es todo un reto comprender su vaivén de mensajes. "Es difícil seguir toda su empanada mental", ha asegurado el ministros de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, haciendo aún más palpable la incomodidad del PP con este tema.

