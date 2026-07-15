Ni reuniones ni financiación ni mucho menos paz: el plan de Trump para Gaza se queda en tinta seis meses después

Los detalles Israel ha seguido bombardeando el enclave palestino, los millones prometidos para la reconstrucción no llegan y las operaciones militares de seguridad ni arrancan.

Hace seis meses, Donald Trump anunció con gran pompa un Consejo de Paz para Gaza, prometiendo un avance significativo hacia la paz en la región. Sin embargo, el organismo ha resultado ser ineficaz. En la Franja de Gaza, los bombardeos por parte de Israel continúan sin cesar, y Tel Aviv controla la mayor parte del territorio. De los 20.000 soldados internacionales prometidos para garantizar la seguridad, solo hay unos pocos soldados marroquíes listos para una misión que aún no ha comenzado. Además, los 17.000 millones de dólares prometidos para la reconstrucción no se han materializado, y el consejo no ha vuelto a reunirse.

Ni reuniones ni financiación. Nada de nada durante los seis meses que han pasado desde que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunciara un Consejo de Paz para Gaza.

Un organismo que lo que pretendía era lograr ese objetivo de paz en la Franja y que llegaba en forma de anuncio por todo lo alto, pero inútil. Porque allí, en el enclave palestino, las bombas siguen cayendo día tras día.

El republicano lo anunciaba como todo un éxito para Gaza sin embargo, en medio año las imágenes de la realidad apuntan a todo lo contrario. Y es que el consejo, una especie de organismo paralelo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que gira en torno a la figura de Trump, ha fallado en todo.

Primero de nada, porque Israel ha continuado bombardeando la Franja y las operaciones militares siguen produciéndose de manera impune. Además de que Tel Aviv ya controla casi tres cuartas partes de la misma.

De aquellos 20.000 soldados internacionales prometidos para garantizar la seguridad, solo hay entre una decena y una veintena de soldados marroquíes preparados para una misión piloto que aún no se ha llevado a cabo.

El presidente estadounidense también se comprometió a invertir 17.000 millones de dólares para reconstruir Gaza, pero las postales de destrucción se repiten en los rincones del enclave.

De hecho, desde aquella pomposa reunión que se produjo el pasado mes de febrero, los integrantes de ese organismo no se han vuelto a reunir. Por eso, parece claro que la firma de ese plan quedó en solo tinta.

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