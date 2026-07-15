EEUU investiga a Taco Bell por su posible relación con el brote de diarrea explosiva que afecta a cerca de 5.000 personas

La multinacional ha anunciado la retirada de algunos productos de varios de sus restaurantes como medida preventiva, pero asegura que las autoridades no han relacionado la alerta sanitaria por ciclosporiasis con la cadena.

El brote de ciclosporiasis de Estados Unidos afecta ya a cerca de 5.000 personas en más de la mitad de los estados del país. Y en este contexto, la cadena multinacional Taco Bell ha anunciado la retirada de algunos de sus productos en varios de sus restaurantes, si bien aseguran que las autoridades sanitarias no han vinculado este brote con la cadena ni con ningún producto alimenticio específico. Los casos de esta enfermedad, provocada por el parásito Cyclospora y que provocan síntomas como diarrea explosiva, náuseas y otras afecciones gastrointestinales, han aumentado de manera constante en todo el país en los últimos meses.

En total, 34 estados de Estados Unidos han registrado casos, según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Las autoridades sanitarias federales y locales están investigando si la multinacional está relacionada con el brote, que ha afectado de manera más notable en los estados de Michigan y Nueva York. Según explicaron varias personas próximas al caso al 'Washington Post', todavía no hay nada que confirme que la fuente del brote esté en un alimento o proveedor específico, mientras que se baraja la posibilidad de que haya varios focos diferentes responsables del brote.

No obstante, en varios de los restaurantes Taco Bell del área de Detroit (Michigan) informaron a sus clientes de que no podían vender productos con lechuga, cebolla, cilantro, pico de gallo o guacamole, todos ellos productos frescos. Las acciones de la empresa matriz propietaria de Taco Bell, Yum Brands, cayeron hasta un 4,5% después de que el diario estadounidense publicara esta información.

En el distrito neoyorquino de Brooklyn ninguno de los Taco Bell a los que acudió un reportero de la agencia Reuters informaba de la retirada de productos, mientras que mucha gente por la calle ni siquiera se había enterado del brote de ciclosporiasis.

En 2018, McDonald's se vio obligada a retirar sus ensaladas en 14 estados después de que se vinculara este alimento con decenas de casos de ciclosporiasis. Unos años antes, en 2013, se estimó que el consumo de lechuga contaminada importada de México provocó la enfermedad en cerca de 400 personas en Estados Unidos, según recoge la emisora pública estadounidense National Public Radio (NPR).

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