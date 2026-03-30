Trump reconoce "conversaciones serias" con Irán pero advierte que "destruirán" la isla de Jarg si no cierran un acuerdo pronto

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos ha amenazado con destruir la isla de Jarg y todas las plantas desalinizadoras si Irán no abre "inmediatamente" el estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, ha confirmado que EEUU "mantiene conversaciones serias" con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con destruir la isla de Kharg y las plantas desalinizadoras de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz. Aunque Trump asegura que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen en Irán, ha advertido que, de no llegar a un acuerdo, tomará medidas drásticas. Por otro lado, Irán niega contactos directos con EE.UU. y critica la falta de seriedad de Trump para negociar, destacando que las propuestas estadounidenses son "excesivas e irrazonables". Además, Irán denuncia ataques israelíes a sus instalaciones nucleares y lamenta la falta de imparcialidad del OIEA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con "destruir" la isla de Jarg y todas las plantas desalinizadoras si Irán no abre "inmediatamente" el estrecho de Ormuz. Así lo ha indicado Trump en un mensaje que ha compartido en su red social Truth, donde ha confirmado que EEUU "mantiene conversaciones serias" con el régimen ayatolá.

"Estados Unidos de América mantiene conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán", ha indicado Trump. Aunque el presidente ha señalado que "se han logrado grandes avances", ha amenazado con que "si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado".

"Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de "Reinado del Terror" del antiguo régimen. Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump", ha añadido Trump en su mensaje.

Irán insiste en que no hay contactos directos con EEUU y duda de la voluntad de negociar de Trump

Por su parte, las autoridades de Irán han insistido este lunes en que no hay contactos directos con Estados Unidos y ha dudado de la voluntad de negociar del presidente estadounidense, Donald Trump, tras recalcar que Teherán no participa en el marco creado por Pakistán, país que lidera junto a Egipto, Arabia Saudí y Turquía una iniciativa para poner fin al conflicto.

"Hasta el momento no hemos tenido negociaciones directas con Estados Unidos", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, según informa la agencia Tasnim, si bien el portavoz sí ha indicado que Irán ha recibido mensajes "a través de intermediarios", en los que se indica que Washington quiere negociar el fin de la guerra. En este sentido, ha recalcado que las primeras propuestas de lado estadounidense para acordar el cese de las hostilidades es un material "excesivo e irrazonable".

Después de que durante el fin de semana, Pakistán haya reunido a los ministros de Exteriores turco, saudí, egipcio en Islamabad e informado de que acogerá contactos entre Estados Unidos e Irán "en los próximos días", Baqaei ha recalcado que Teherán no ha participado en esta iniciativa, indicando que se mantiene a la expectativa de los pasos que se puedan dar pero reiterando que se ponga el acento en Estados Unidos e Israel como iniciadores de la guerra hace más de un mes.

"Las reuniones que mantiene Pakistán constituyen un marco que ellos mismos establecieron y en el que no participamos. Es positivo que los países de la región se preocupen por poner fin a la guerra, pero deben tener cuidado con quién la inició", ha argumentado.

En todo caso, Baqaei ha dudado de la voluntad negociadora estadounidense indicando que ni siquiera el pueblo norteamericano se toma en serio la iniciativa de Trump. "Nuestra tarea es clara, a diferencia de la otra parte, que no deja de cambiar de postura. Irán ha sido claro respecto a su postura desde el principio, y conocemos perfectamente el marco que estamos considerando", ha expuesto.