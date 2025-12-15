Trump reconoce el apoyo de Europa para lograr una paz en Ucrania que dice estar "más cerca que nunca"

¿Por qué es importante? El presidente de EEUU afirma que mantuvo "una muy buena conversación" con líderes europeos y que está recibiendo "un enorme apoyo". "Quieren acabar con esto", ha afirmado después de que en las últimas semanas haya cargado contra ellos llamándoles "débiles".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este lunes que cree que se está "más cerca que nunca" de lograr un acuerdo de paz en Ucrania después de que representantes estadounidenses se hayan reunidos este domingo y lunes en Berlín con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin a la guerra.

"Creo que ahora estamos más cerca que nunca", ha afirmado Trump durante un acto en la Casa Blanca antes de explicar que este lunes mantuvo "una muy buena conversación" con líderes europeos.

Tras protagonizar algunos momentos de tensión con los líderes europeos, a los que ha acusado en repetidas ocasiones de "débiles", durante las negociaciones de paz para Ucrania, el presidente estadounidense se ha mostrado este lunes más optimista y ha asegurado que están "recibiendo un enorme apoyo" por parte de Europa. "Quieren acabar con esto", ha afirmado.

"En este momento, Rusia quiere que termine (la guerra), pero el problema es que a veces lo quieren y otras veces no, y lo mismo ocurre con Ucrania. Así que tenemos que lograr que se pongan de acuerdo. Pero creo que las conversaciones están avanzando muy bien", ha indicado. Trump ha hablad así en un evento en la Casa Blanca tras ser invitado a una reunión en Berlín en la que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantenían conversaciones sobre Ucrania con el presidente ucraniano y líderes europeos.

Tras su reunión, los líderes europeos han insistido en la creación de una "fuerza multinacional" liderada por Europa y apoyada por EEUU como condición a una posible concesión territorial por parte de Ucrania a Rusia. Sobre esto, Trump ha confirmado que están trabajando en estas "garantías de seguridad" y que "Europa sería parte de ello".

Las declaraciones de Trump coinciden, además, con las afirmaciones de altos funcionarios de la Administración estadounidense, que han calificado este lunes de "realmente positivas en casi todos los aspectos" las conversaciones en Berlín entre los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el presidente ucraniano y funcionarios europeos.

Washington ha ofrecido a Kyiv garantías de seguridad de "nivel platino", durante el diálogo de dos días en la capital alemana, según las fuentes, que han hablado bajo condición de anonimato. Los funcionarios han explicado que EEUU ofrece a Ucrania garantías similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.

El plan de paz respaldado por Trump, del que no se han revelado muchos detalles, no incluiría el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada. Este acuerdo requeriría la aprobación del Senado estadounidense, algo que Trump estaría dispuesto a hacer.

La disputa por los territorios ocupados por Rusia, sin embargo, sigue sin resolverse y aunque los funcionarios han afirmado que ha habido avances, han subrayado que las decisiones finales quedarán en manos de Kyiv y Moscú.

