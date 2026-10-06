Trump aprueba el fusilamiento del soldado que mató a 13 personas en una base militar de Texas en 2009

Nidal Hasan, acusado de matar a 13 personas y herir a 31 en un tiroteo ocurrido en noviembre de 2009 en Fort Hood, aparece en una fotografía de archivo

Los detalles Hasan, que era psiquiatra del ejército, se convertiría en el primer soldado estadounidense ejecutado por las fuerzas armadas de Estados Unidos en más de 60 años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan, condenado por el tiroteo de 2009 en Fort Hood, Texas, donde mató a trece personas e hirió a otras 32. La decisión fue confirmada por Sean Parnell, portavoz del Pentágono, destacando que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución por fusilamiento. Hasan, quien atacó a soldados desarmados, fue condenado a muerte en 2013 por múltiples cargos de asesinato. El secretario del Ejército determinará la fecha y lugar de la ejecución. Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki antes del ataque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó fusilar al exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan, condenado a muerte por matar a trece personas y herir a otras 32 durante el tiroteo de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas.

La decisión fue confirmada este lunes en la cuenta de X del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien señaló que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución por fusilamiento y que Trump dio su aprobación.

"El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de los EEUU para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009", publicó Parnell en su X.

Hasan abrió fuego contra soldados estadounidenses en un centro de procesamiento de personal de Fort Hood el 5 de noviembre de 2009 y gritó 'Allahu Akbar' durante el ataque. El secretario del Ejército será ahora el encargado de determinar la fecha y el lugar de la ejecución, según Parnell.

Hasan, que fue condenado a muerte en 2013 por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado, se encuentra recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.

La masacre ocurrió cuando Hasan, entonces psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, abrió fuego dentro del Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, donde militares esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero. El ataque dejó además a 32 personas heridas y fue considerado el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar estadounidense.

La investigación posterior determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, quien posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga.

Hasan fue juzgado por un tribunal militar y se declaró no culpable, aunque actuó como su propio abogado durante el proceso. El 28 de agosto de 2013 fue condenado a muerte por unanimidad de los miembros del tribunal. Hasan se convertiría en el primer soldado estadounidense ejecutado por las fuerzas armadas de Estados Unidos en más de 60 años.

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